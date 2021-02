La Ciudad de Buenos Aires comenzará a vacunar a trabajadores de geriátricos

Mientras la presión sobre la gestión de Horacio Rodríguez Larreta para que acelere la campaña de vacunación en CABA continúa creciendo, el gobierno porteño anunció que comenzará a inocular a los trabajadores y trabajadoras de residencias de adultos mayores, así como también a una nueva tanda de profesionales independientes de la salud. Hasta el momento, la Ciudad ha vacunado a unas 24 mil personas con la primera dosis de la Sputnik V y a casi 11 mil con la segunda, y tiene planeado continuar con la primera etapa del plan de vacunación con las 15 mil nuevas dosis que llegaron el lunes de Moscú. Si bien el Ministerio de Salud porteño habilitó un sistema de turnos online para recibir la vacuna, el mismo funciona solo para el personal de salud, lo que ha despertado críticas y recriminaciones desde distintos sectores sociales, políticos y gremiales. La titular del PAMI, Luana Volnovich, apuntó contra la falta de planificación del gobierno porteño y destacó la importancia de crear un registro de preinscripción para recibir la vacuna.



Con el tercer cargamento de vacunas recién llegado de Rusia a principio de semana, la Ciudad de Buenos Aires recibió unas 15 mil dosis nuevas de Sputnik V que comenzará a inocular al personal de salud (público, privado, de la seguridad social, y de entidades universitarias y nacionales) en las 41 postas de vacunación que están distribuidas en territorio porteño. Según anunció el ministro de Salud, Fernán Quirós, se sumarán también los trabajadores y trabajadoras de residencias de adultos mayores, así como una nueva tanda de trabajadores independientes de la salud, en un nuevo centro vacunatorio montado en el Centro Cultural de la Sanidad. También se abrirá una "segunda tanda de turnos" para continuar vacunando a los más de 130 mil trabajadores y trabajadoras de salud que aún no fueron inoculados. "Todavía faltan uno o dos embarques para completar esta etapa", sostuvo Quirós, mientras múltiples actores sociales comienzan a impacientarse frente a los retrasos en la vacunación de adultos mayores.

"En Capital no empezamos a vacunar porque Horacio Rodríguez Larreta no nos ha solicitado nada y la que manda es la jurisdicción. Cada gobernador tiene autonomía para tomar sus propias decisiones. Larreta no empezó a vacunar a afiliados del PAMI porque tenía ciertas dudas sobre la eficacia de la vacuna", sostuvo Volnovich, titular del PAMI.

En la Provincia de Buenos Aires, en cambio, el PAMI ya comenzó a colaborar con la gobernación en el proceso de vacunación de adultos mayores que viven en residencias geriátricas, sean o no afiliados a la institución. Uno de los principales motivos por los cuales se pudo avanzar con esto es porque la Provincia, a diferencia de CABA, cuenta con un registro de preinscripción que le permite ir planificando la campaña de vacunación en el distrito. "Como la vacuna es optativa, es importante el relevamiento de la demanda para saber cuál es la población objetivo. Además tenemos que contratar freezers, termómetros, esto no es como la campaña de vacunación para la gripe. Desde el punto de vista de la política pública me parece clave saber cuál es la población objetivo", opinó Volnovich en diálogo con La Patriada.

Hace varias semanas que vecinos y vecinas de la Ciudad le vienen solicitando al gobierno porteño que defina el calendario de vacunación y les permita anotarse para recibir las dosis. El mismo problema se repite con les adultes mayores. Desde el Ministerio de Salud de la Ciudad, sin embargo, señalaron a PáginaI12 que el gobierno estaba "en proceso de completar la primera etapa de vacunación en la que están incluidos los trabajadores de geriátricos y el personal de Salud" y que aquel era el motivo por el cual aún no habían avanzado sobre la vacunación de los adultos y adultas mayores en los geriátricos. "No tiene que ver con solicitar ayuda al PAMI", explicaron y argumentaron que se estaban rigiendo por las indicaciones del Ministerio de Salud de Nación. "Nos pidieron que respetemos las etapas del plan de vacunación y nosotros coincidimos", arguyeron.

El plan de vacunación contra la covid-19 consta de seis etapas: primero, personal de salud (escalonado según el riesgo de la actividad); segundo, adultos y adultas mayores de 70 años y personas que residen en geriátricos; tercero, adultos y adultas mayores de 60 años; cuarto, personal estratégico (funcionaries, Servicio Penitenciario, etc); quinto, mayores de edad con factores de riesgo; sexto, otros grupos estratégicos definidos por las jurisdicciones. Hasta el momento la Ciudad vacunó a un total de 24.208 personas con la primera dosis y 10.837 con la segunda. Aún quedan más de 13 mil segundas dosis para aplicar, a las que se suman las 15 mil primeras dosis que llegaron el lunes de Rusia. En total, en la Ciudad de Buenos Aires hay cerca de 150 mil trabajadores de la salud.

"A los afiliados del PAMI en la Ciudad les digo que hay que tener un poco más de paciencia. Es lo que le digo a mi mamá cada vez que me pregunta. Y a Larreta no tengo nada para decirle. Más temprano que tarde, la vacunación va a empezar. No tenemos claro el dispositivo, pero no va a ser en las farmacias que vacunemos, sino donde Larreta disponga", finalizó Volnovich.

