Luana Volnovich: "Larreta no le pidió a PAMI que comience a vacunar"

"En Capital no empezamos a vacunar porque Horacio Rodríguez Larreta no nos ha solicitado nada y la que manda es la jurisdicción. Cada gobernador tiene autonomía para tomar sus propias decisiones. Larreta no empezó a vacunar a afiliados del PAMI porque tenía ciertas dudas sobre la eficacia de la vacuna según ha manifestado", dijo Luana Volnovich, titular del PAMI. En la provincia de Buenos Aires, en cambio, la obra social más grande de Latinoamérica ya comenzó a ayudar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el proceso de vacunación de adultos mayores que viven en residencias geriátricas, sean o no afiliados a la institución.



Esto sucede porque desde hace ya tiempo la provincia tiene un registro de preinscripción que el jefe de Gobierno porteño decidió no abrir en su distrito. En ese sentido, en declaraciones a FM La Patriada, Volnovich dejó claro que le parece importante la planificación. "Yo que estoy acostumbrada a manejar la masividad, no imagino otra cosa que la planificación. Y como la vacuna es optativa, es importante el relevamiento de la demanda para saber cuál es la población objetivo. Además tenemos que contratar freezers, termómetros, esto no es como la campaña de vacunación para la gripe. Desde el punto de vista de la política pública me parece clave saber cuál es la población objetivo", opinó. El Gobierno porteño decidió no encarar la campaña de ese modo.

"La vacuna es segura y la decisión que tomaron todos los actores involucrados de avanzar con ella avanzar fue correcta. Esto hay que reconocerlo porque nos da tranquilidad. Los funcionarios y ciudadanos que tuvieron dudas, a partir de la publicación de The Lancet ya tienen claro cómo es la Sputnik V", dijo la funcionaria, que a pesar de que está a la espera de que Larreta anuncie formalmente a quiénes, cuándo y dónde va a vacunar, dijo que se está preparando hace dos meses. "Implementar una logística de esta envergadura requiere mucha organización. Estás obligado a hacer una apuesta con tiempo", dijo y agregó que "los comentarios malintencionados me importan poco".

Qué les dice a los afiliados

"A los afiliados del PAMI en la Ciudad les digo que hay que tener un poco más de paciencia. Es lo que le digo a mi mamá cada vez que me pregunta. Y a Larreta no tengo nada para decirle. Más temprano que tarde, la vacunación va a empezar. No tenemos claro el dispositivo, pero no va a ser en las farmacias que vacunemos, sino donde Larreta disponga", dijo.



"Otra cosa que es importante es decir es que las personas que están en las residencias geriátricas son las primeras que tienen que vacunarse porque no ven a los familiares desde el mes de marzo. Sólo los vieron para Navidad y hay que tener solidaridad con ese sector", subrayó Volnovich.

Finalmente, dijo que la publicación de la revista The Lancet fue importante para despejar dudas de la población y de la oposición. Y que está pensando en afrontar la etapa que se viene: "nosotros vamos a empezar a vacunar, pero el proceso es escalonado y va a llevar meses. No hay que bajar los brazos: tenemos el problema del coronavirus y el de los afiliados que no se cuidan la salud desde hace mucho tiempo. Para eso tenemos el programa Chequeateencasa, para que los adultos mayores puedan saber cómo están y de acuerdo con los datos que completen en el formulario, si corre riesgo su salud van a recibir atención inmediata porque el programa se maneja con un sistema de semáforos y en función de la gravedad del cuadro, si es que lo tiene, hacemos distintas intervenciones".