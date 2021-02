Piden una ley que reconozca el mérito a los grandes boxeadores retirados

El proyecto, que retoma una ley sancionada por la Legislatura salteña pero vetada por el Ejecutivo en 2016, es impulsado por la Fundación Narices Chatas, de Tartagal, que no solo se dedica al boxeo, sino también tiene merenderos y hasta emprendimientos como el de la fabricación de ladrillos ecológicos.

Fabiola Soria, presidenta de la organización sin fines de lucro, contó a Salta/12 que primero le surgió la idea a partir de que ya existe la Ley de Reconocimiento al Mérito Artístico (6.475) desde 1987, “que son parecidos a los boxeadores porque también son medio bohemios y les cuesta hacer plata”, dijo entre risas. Aunque agregó que el problema que tienen quienes se dedican al pugilismo “es que se retiran mucho antes y después no tienen qué hacer”.

Soria, quien fue impulsada al boxeo en 1997 como promotora, de la mano de su hermano Aarón, ex boxeador profesional y que hoy entrena y prepara a jóvenes de la localidad y alrededores, resaltó que quien se dedica a ese deporte “deja todo y en un momento, cuando todavía son muy jóvenes, se dan cuenta que tienen que comenzar de cero y nadie está para ayudarlos”. A su vez, en la mayoría de los casos ni siquiera hicieron una diferencia monetaria suficiente como para subsistir.

Con la nueva gestión de la Secretaría de Deportes, se creó la Coordinación de Boxeo, a cargo de Sergio Oliver Calvet, otro promotor boxístico y conocido de Fabiola Soria, “junto a él fuimos a Japón llevando a Ricky Santillán a pelear por el título del mundo”, recordó. En ese momento vio la oportunidad de ir a proponer la creación de una ley que reconozca el mérito a aquellos boxeadores salteños que representaron a la provincia en el mundo.

Luego de presentarle la idea al ministro de Turismo y Deportes, Mario Peña, se acercaron a la presidencia de la Cámara de Diputados para ver la posibilidad de avanzar con un proyecto de ley, “ahí nos encontramos con que ya existía una parecida”, la de Régimen de Reconocimiento Deportivo, que fue sancionada en 2016 pero vetada meses más tarde por el Ejecutivo provincial.

Pero esa norma solo beneficiaría con una gratificación mensual a aquellos deportistas destacados que se encuentren en situación de vulnerabilidad, que hayan superado la barrera de los 60 años y que no perciban otro ingreso económico. El reconocimiento equivaldría al monto de la jubilación mínima establecido en el Sistema Integrado Previsional Argentino.

Esos son los artículos que desde la Fundación solicitan que se modifiquen, por considerar que excluye a muchos “y no es una jubilación, el boxeador se retira a los 35 años y no tiene más nada qué hacer, entonces ahí necesita la ayuda de la provincia”, argumentó Soria. “Esa ley parece más un IFE que un reconocimiento a quienes nos representaron por el mundo”, aclaró. Además, por la edad que tienen, solo Osvaldo Condori ingresaría entre los beneficiados.

El pedido de Narices Chatas está acompañada por unos 29 ex boxeadores reconocidos de Salta como Miguel Angel “El Puma” Arroyo, Alfredo “Pony” Rivero, Osvaldo Condori, Héctor Hugo Vilte, Luis Carlos “El Potro” Abregú, Pastor Humberto “Vaca Mala” Maurín, Ariel “El Ñato” Burgos, Ricky Santillán, Víctor Hugo Paz, Sergio “Rocky” Medina, Javier “La Cobra” Mamaní, Oreste Nieva y Daniel “El Zurdo” López.

Fabiola Soria con varias de las glorias salteñas del boxeo

“El reconocimiento y el apoyo sería para todo aquel boxeador que haya traído a Salta un título o la haya representado internacionalmente en eventos deportivos reconocidos mundialmente”, explicó la presidenta de la Fundación. Y siguió dando razones: “a veces un equipo de fútbol o básquet va a un mundial y pierde la final, pero, sin embargo, representó al país, como le pasó a muchos salteños, que llegaron a disputar el título”.

Fabiola Soria sostuvo que el pugilismo es no solo muy sacrificado, sino que también genera recursos “para todo el mundo mientras ellos pelean”, pero después se quedan solos, por lo que afirmó que si la ley sale tal cual estaba planteada en 2016 sin contemplar estos pedidos como el de la baja de la edad, “a nosotros no nos sirve, hay que reconocer la edad deportiva, no la de jubilación”.

Soria se ilusiona con que apenas se reabran las sesiones, el presidente de la Cámara, Esteban Amat, quien se comprometió a analizar sus pedidos para hacerle cambios a la Ley de Régimen de Reconocimiento al Mérito Deportivo, la presente para su tratamiento.

Si eso sucede, Salta sería la primera provincia en reconocer a sus boxeadores, antes lo intentaron otros como Jorge “Locomotora” Castro en Santa Cruz, o Javier Velazco, en Buenos Aires, pero no tuvieron éxito. “No solo va a ser un logro local, sino que va a ser pionera y va a facilitarle las cosas a los boxeadores del resto del país”, culminó Fabiola Soria.