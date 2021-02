Oxford comenzó a estudiar la combinación de dos vacunas contra el coronavirus

Científicos de la Universidad de Oxford anunciaron este jueves la puesta en marcha de un estudio para determinar si la combinación de dos dosis de diferentes vacunas contra el coronavirus en un mismo paciente sigue siendo eficaz contra la enfermedad.

"Si descubrimos que estas vacunas pueden usarse indistintamente, esto aumentará considerablemente la flexibilidad de su distribución", afirmó en un comunicado el profesor Matthew Snape, investigador de la Universidad de Oxford y responsable del ensayo.

El estudio contará con la participación de 820 voluntarios mayores de 50 años y analizará la combinación de las dos vacunas que se han usado hasta el momento en la campaña de vacunación del Reino Unido: la de Pfizer/BioNTech y la de AstraZeneca/Oxford.

También se evaluará la eficacia de la protección en función del espaciamiento entre las dos inyecciones, probando un intervalo de cuatro semanas, cercano al recomendado inicialmente, y el intervalo de 12 semanas elegido por las autoridades británicas para llegar a más personas.

El Reino Unido es el país europeo más castigado por la pandemia con más de 109 mil muertos. Esto obligó al gobierno de Boris Johnson a decretar un nuevo aislamiento a principios de enero y a adoptar una estrategia de vacunación distinta: vacunar a más personas en menos tiempo e incrementar el intervalo entre la primera y la segunda dosis.

El subdirector médico de Inglaterra, Jonathan Van-Tam, subrayó el valor de "disponer de datos que puedan apoyar un programa de vacunación más flexible", especialmente debido a las "limitaciones de la oferta".

"Incluso es posible que al combinar las vacunas, la respuesta inmunitaria sea mejor, con niveles más altos de anticuerpos que duren más tiempo", afirmó.

Esta semana, se publicó un estudio en “Preprints with The Lancet” -no cuenta con la revisión de pares- que muestra que después de la primera dosis de la vacuna de Oxford/AstraZeneca se puede lograr una efectividad sostenida del 76 por ciento durante tres meses y que “después de la segunda dosis, la eficacia de la vacuna es del 82,4 por ciento si el intervalo es de 90 días".

El Reino Unido fue el primer país occidental en iniciar la campaña de vacunación y ya ha inoculado a más de 10 millones de sus 66 millones de habitantes. El objetivo de las autoridades británicas es llegar a 15 millones de personas a mediados de febrero, incluyendo a todos los mayores de 70 años, personal sanitario y pacientes que se encuentren dentro de la población de riesgo.