"Al 3er. día", cine de terror argentino

Al 3er DÍA 8 Puntos

Argentina, 2020

Dirección: Daniel de la Vega

Guion: Alberto Fasce y Gonzalo Ventura

Duración: 85 minutos

Intérpretes: Moro Anghileri, Gerardo Romano, Lautaro Delgado Tymruk, Osmar Núñez, Osvaldo Santoro, Marcelo Cremonesi, Rodolfo Ranni, Arturo Bonín

Estreno en Cine.Ar.





En el panorama del cine de terror contemporáneo hay dos concepciones disímiles. Una de ellas no cree que el terror tenga relación alguna con la existencia humana, refugiándose por tanto en el mero gesto, la intertextualidad endogámica y el efecto. La otra vertiente piensa o intuye que lo Otro, las pesadillas, lo que está fuera del control y la razón, los demonios internos, siguen existiendo. Por lo tanto se los puede seguir narrando. Opus 7 de Daniel De la Vega (Buenos Aires, 1972), Al 3er. día potencia las virtudes narrativas, tonales, técnicas, rítmicas y visuales que ya evidenciaba Hermanos de sangre (2012). Como resultado y junto con Penumbra (A. y T. García Bogliano, 2011), La memoria del muerto (V. J. Diment, 2012) y la reciente El cadáver insepulto (A. Cohen Arazi, 2020), la nueva película de De la Vega es de las mejores que el cine argentino del género ha producido en mucho tiempo. Tal vez eso no sea decir mucho. Digamos entonces que es una de las mejores, no importa el origen.

Escrita por Alberto Fasce y Gonzalo Ventura, coproducida y coeditada por el propio De la Vega, Al 3er. día toma de entrada al espectador por el cuello gracias a una narración tripartita, cada una de cuyas líneas genera incógnitas. Por un lado y urgida por alguna amenaza desconocida, una madre, Cecilia (Moro Anghileri) toma a su hijo y se lanza a la ruta. Por otro y tras recibir una orden misteriosa, un viejo medio roñoso (Gerardo Romano) carga una caja con contenido ignorado y pone también el motor en marcha. Hay un choque, una persona lastimada, la desaparición del niño, la llegada de una magullada Cecilia a una casa de las inmediaciones y algo extraño que el viejo murmura tras verificar las heridas de la mujer atropellada: “Esta sangre no es tuya”. Un flashback narra qué clase de violencia familiar llevó a Cecilia a huir, mientras que en tiempo presente un comisario de policía (Osvaldo Santoro) inicia la investigación de un caso con demasiados desaparecidos. No pasará mucho tiempo antes de que un misterioso hipnotista (Osmar Núñez) surja como última opción de poner algo de luz en tanta oscuridad. “¿Qué carajo está pasando?”, se pregunta el espectador, y esa pregunta es el signo más evidente de lo bien narrada que está Al 3er. día.

Narrativamente, la película de De la Vega, que no pretende “ir más allá” del género (por suerte), es una maquinita que no para. El relato desparrama preguntas que prolijamente irá develando, se maneja en varios planos espaciales y temporales, crece in intensidad no sólo gracias a las actuaciones (notable casting, notable dirección de actores) sino al inspirado uso dramático de luces y sombras, la construcción del espacio en el plano, un montaje que nunca corta un segundo antes o después de lo conveniente, la imaginación visual de a ratos exuberante. La sesión de hipnosis es memorable por razones de orden narrativo, dramático y sobre todo visual. Aunque --como suele suceder-- la aparición final del monstruo, en lugar de aumentar la tensión la disminuye, De la Vega se da el lujo de abordar un subgénero clásico del terror sin que esto se sepa hasta el último acto. Lo cual tiene pocos o ningún precedente. De paso se reserva un epílogo para después de los créditos finales.

Los espectadores más ideologizados pondrán el grito en el cielo ante el ultratradicionalismo institucional que cierra la fábula, y que retrotrae la política del subgénero en casi un siglo. Descartar por eso Al 3er. día en su conjunto sería como no apreciar los westerns de John Ford por el alto índices de nativos muertos, la mayor parte de los melodramas de los 50 por su representación de la mujer como ser pasivamente sufriente o El exorcista, porque en ella el demonio existe, y el único modo de derrotarlo es a través del sacrificio de un hombre de fe. Lo que importa es que gracias a su virtuosa construcción de un verosímil propio, todas ellas hacen experimentar al espectador un mundo que no condice con sus convicciones.