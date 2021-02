"Cambié murmullos por aplausos", dijo Silvio Romero

El delantero y capitán de Independiente, Silvio Romero, aseguró este jueves que cambió "murmullos por aplausos" en el último tiempo tras su decisión de quedarse y no irse en condición de libre por la deuda salarial.



"Cambié murmullos por aplausos en el último tiempo", disparó el cordobés en una nota con ESPN, para añadir: "En el momento de las cartas documento yo venía de ser el goleador del torneo y había logrado el reconocimiento de la gente".



Romero marcó 32 goles en 83 partidos desde su arribo al Rojo en el 2019, pero después de la suspensión de la actividad por la pandemia le costó desde lo físico, y sufrió diferentes lesiones en el ciclo del ex DT Lucas Pusineri.



"Cuando llegué, si bien tuve algunos rendimientos buenos en Copa Libertadores, no era el rendimiento que se esperaba de mí… y que yo también lo esperaba", continuó.



Por otro lado, la dirigencia abonó los 360 mil dólares adeudados al español nacionalizado venezolano Fernando Amorebieta y dentro de dos días levantará la inhibición para incorporar jugadores, establecida por la FIFA y la AFA.



Amorebieta participó en once partidos del fútbol local y en otros tantos entre Copa Sudamericana, Copa Libertadores y Recopa Sudamericana. Además, conquistó la Sudamericana 2017 y la Copa Suruga Bank 2018.



Con relación a las posibles incorporaciones, el DT Julio César Falcioni pidió a Damián Musto, pero se cayó rápidamente y surgió la chance de sumar a Christian Vega, de Central Córdoba de Santiago del Estero, en el mediocampo.



Si bien no es la misma característica, Vega podría llegar y solucionarle algunos inconvenientes en la zona media de juego. Además, en un mercado de pases complicado por la vigencia de los contratos y la falta de dinero en general, el volante arribaría sin grandes costos.



Finalmente, Independiente cambiará de rival para el amistoso del sábado y se enfrentará a Arsenal de Sarandí. Es que Gimnasia La Plata, con el que compartirá la Zona B de la Copa Diego Maradona, irá ante San Lorenzo para evitar partidos entre rivales de la próxima competencia.