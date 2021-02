"Quería otro cierre a mi carrera"

”Pensé en el retiro, pero quería darle otro cierre a mi carrera”, reconoció ayer Marco Ruben, en sus primeras declaraciones luego de decidir el regreso a la actividad profesional en Central. El ídolo canaya relativizó diferencias con Emiliano Vecchio, le quitó relevancia a la elección del capitán que tendrá el plantel y asumió que aún no está en sintonía física al ritmo de sus compañeros. El goleador prepara la vuelta para marzo, en la tercera o cuarta fecha de Liga Profesional.

Diez meses sin jugar y la posibilidad del retiro latente mantuvieron siempre en duda la vuelta de Ruben a Arroyito. Pero el ídolo de los canayas explicó ayer lo vivido el año pasado: "Necesitaba un tiempo para mi vida, mi familia, para pensar, para darle un descanso a mi cabeza después de tantos años de fútbol. Necesitaba relajarme un poco y eso es lo que hice. Después volvieron las ganas de jugar y por eso tomé esta decisión de regresar, que tampoco fue fácil", reconoció el goleador de Arroyito. “Se me pasó por la cabeza dejar el fútbol, pero quería darle otro cierre a mi carrera. Tenía la ilusión de volver a vestir la camiseta de Central", admitió Ruben.

En cuanto a la relación con Vecchio, con quien compartió vestuario en Arroyito cuando el volante debutó en Primera, el ídolo auriazul minimizó la situación: "Con Vecchio charlamos y aclaramos algunas cuestiones. Tengo cero inconvenientes, me encanta compartir plantel con él, por la clase de jugador que es y por lo que puede aportar para el equipo. No tengo ninguna diferencia con Vecchio”, afirmó Ruben. Aunque con su vuelta a Central aparece la inquietud por saber quién va a asumir la capitanía del equipo. "El tema de la capitanía del equipo es algo que tiene que resolver el técnico. Y lo que decida estará bien. Acá lo más importante es que todos tiremos para el mismo lado", enfatizó el goleador. "Vengo entrenando muy bien, pero la adaptación me va a costar un poco más que a los demás", asumió Ruben, quien no jugará las primeras fechas.