Otra postergación de las audiencias que ya es sospechosa

El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 de la Ciudad de Buenos Aires volvió a postergar el desenlace del cuarto juicio por crímenes cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en el que se investiga lo sucedido con más de 800 víctimas. El tribunal decidió este viernes aplazar la audiencia que estaba prevista para el próximo lunes hasta el 18 de febrero, alegando problemas de agenda propios y del defensor Guillermo Fanego. La nueva dilación despertó las críticas de los organismos de derechos humanos.

El juicio debió terminar el año pasado, pero no sucedió. A fin de año, se enfermó de Covid uno de los ocho imputados, Carlos Néstor Carrillo, y todo volvió a demorarse. Desde el Hospital Naval, donde estaba internado, dijeron que no habría forma de conectarlo para que participara del debate. Algunas de las querellas pidieron que el juicio continuara durante la feria o que se dictara sentencia el primer día hábil de febrero, pero eso tampoco sucedió. El defensor Fanego protestó diciendo que él no estaría disponible en los primeros días de febrero y que nada indicaba que su defendido fuera a estar recuperado durante la feria.

Este viernes, el presidente del TOF 5, Daniel Obligado, comunicó a las partes que la audiencia del lunes debía reprogramarse porque ese día el mismo tribunal tiene prevista una audiencia en el juicio que se sigue por delitos sexuales contra tres víctimas de ese mismo centro clandestino. Lo curioso es que el propio tribunal no haya cotejado su agenda antes de convocar a las audiencias. Además, Obligado explicó en su resolución que el defensor Fanego también tenía una agenda limitada -- probablemente sea porque también interviene en el otro juicio.

Para asegurarse de que Carrillo esté en condiciones de afrontar el juicio, Obligado ofició al Servicio Penitenciario Federal (SPF) para que informe con carácter de urgente el estado de salud del imputado. Carrillo tiene que pronunciar sus últimas palabras, algo que probablemente hará desde la Unidad 34 de Campo de Mayo donde está detenido. Después de eso, el TOF debería dar a conocer si condena o no a Carrillo, Ramón Roque Zanabria, Jorge Luis Ocaranza, José Ángel Iturri, Claudio Vallejos, Miguel Conde y Raúl Cabral. El octavo acusado es Carlos María Castellví, que el 12 de noviembre sorprendió a todos con una descompensación justo cuando le llegó su turno para hablar. Su abogado -- Fanego -- pidió un peritaje y solicitó suspender las audiencias. La junta médica se hizo en diciembre y, según pudo saber Página/12, el Cuerpo Médico Forense sostuvo que Castellví tenía autonomía psíquica para estar en juicio. Ése es uno de los temas que deberá resolver el TOF 5 en los próximos días.

La decisión del TOF de seguir postergando el final del juicio que se inició en agosto de 2018 acrecentó el malestar entre víctimas, organismos de derechos humanos y querellantes, que reclaman una pronta sentencia.

“Estamos indignados por una nueva postergación”, dijo a este diario Osvaldo Barros, sobreviviente de la ESMA e integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD) y de la querella de Justicia YA!. “Es una causa que debería haber terminado hace muchísimo tiempo. Primero fueron las continuas trabas del defensor Fanego y las medidas débiles que se tomaron para enfrentarlo y, después, es el propio tribunal el que lo está dilatando. No hay razones valederas para seguir haciéndolo”, agregó.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también marcaron que se trata de una nueva postergación dentro de muchas otras que sufrió el debate oral en el TOF 5. “Esperemos que finalmente este 18 de febrero el tribunal de a conocer el veredicto”, le dijo la abogada Sol Hourcade, coordinadora del equipo de Memoria, Verdad y Justicia del CELS, a Página/12. “Ya no hay más margen para dilatarlo y claramente este juicio debe ser la prioridad número uno del tribunal. Lleva más de dos años de tramitación, se investigan muchísimos casos y el tiempo transcurrido desde que se cometieron los delitos hace necesario que termine pronto el proceso judicial con una sentencia que de algún tipo de certeza a las víctimas”, concluyó.