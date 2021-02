La historia de una joven madre presa por no tener vivienda

Belén Guevara tiene 27 años, es madre de cuatro hijos menores de edad y está detenida desde el 14 de enero, luego de haber sido brutalmente desalojada por parte de una patota policial del Gobierno de la Ciudad. Estaba ocupando una vivienda del complejo habitacional de la Villa 31, solo por una noche debido al temporal, luego de haber sido desplazada de una pensión por no poder pagar el alquiler de la pieza. Al momento de ser apresada fue golpeada frente a su familia. Cuatro días más tarde sufrió traslados de comisaría en comisaría, sin que le dijeran los motivos ni el lugar hacia donde la llevaban, mientras sus hijos e hijas al cuidado de un familiar preguntaban con desesperación por su mamá. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (APDH CABA) advirtió que "son responsables de su detención y maltrato el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la Policía de la Ciudad". Según el co-presidente de la APDH CABA, Ramiro Geber, es "un caso testigo de criminalización de la pobreza", por lo cual reclaman su liberación Nora Cortiñas, Adolfo Pérez Esquivel, Myriam Bregman, Alejandrina Barry y varias organizaciones de derechos humanos, sociales, políticas y sindicales.

Belén aparece imputada en una causa por un delito menor y por su situación de vulnerabilidad habitacional nunca habían podido notificarla. Por eso en septiembre la justicia la declaró "en rebeldía" y fue dictado un pedido de captura en su contra. "Dicen que como ella da domicilios donde luego no la encuentran eso significa una clara intención de eludir la actividad judicial, por eso tiene prisión preventiva", explicó a Página/12 su abogado, Ramiro Geber. La mujer –que además es militante de la agrupación MTR 12 de Abril y trabaja en el comedor comunitario Santiago Maldonado en la Villa 31–, tiene un trámite iniciado en el IVC (Instituto de la Vivienda de la Ciudad) pero el Estado no le dio aún ninguna respuesta concreta. Sólo obtuvo un subsidio de 8 mil pesos que la dejó en situación de calle, durmiendo con sus hijos en plaza San Martín o en la peatonal Lavalle. "La situación de vulnerabilidad habitacional que el Estado no le resuelve ahora resulta que es culpa de ella, el Estado no le da un domicilio para estar a derecho", opinó el letrado.

El jueves 14 de enero por la mañana una inspección de la Ciudad relevó todos los papeles de trámite –tiene el número de expediente 9762– para calificar para una de las viviendas de la villa 31, en un lugar de donde Guevara estaba parando. Alguien vinculado a la policía la denunció, por lo cual a las 23.30 entraron ocho efectivos con armas largas, la rodearon mientras dormía con sus cuatro hijos, la golpearon y se la llevaron detenida. "Durante cuatro días no pude asumir mi defensa y luego rechazaron mi solicitud para que salga en libertad", indicó Geber. A su criterio, los argumentos del Tribunal Oral Criminal de feria 2 son "absolutamente arbitrarios, netamente patriarcales, la culpan a ella de una conducta que depende del Estado".

En un segundo escrito para solicitar la excarcelación de su defendida, Geber sostuvo que "se le reprocha a mi defendida desde un poder del Estado la precariedad domiciliaria y el Estado que debe ser garante del derecho a la vivienda digna le demora la ayuda que peticiona y que le correspondería por ley, lo que resulta una verdadera vergüenza, que la única respuesta estatal a su problema sea criminalizar su estado de pobreza estructural insertando a una madre con 4 hijxs en el sistema penitenciario". Sin embargo, los jueces volvieron a rechazar la excarcelación de Belén y la enviaron a la cárcel de mujeres de Ezeiza, donde ahora pasó del sector covid a un pabellón.

"La rebeldía está mal decretada y ni siquiera se pronuncian al respecto", se quejó Geber y presentó un recurso ante la Cámara de Casación. El primer pedido de excarcelación lo hizo el defensor oficial Santiago Berro defensor oficial, y la fiscalía a cargo de Andrés Madrea dictaminó en contra, a lo que se sumó el pronunciamiento en el mismo sentido del Tribunal Oral de feria 2 que también lo rechazó. Luego de que Geber se constituyó en defensor de Belén insistió en solicitar la libertad, pero el fiscal Fernando Fiszer pidió denegarle excarcelación. La composición del tribunal de feria 2 cambió y ahora los jueces Juan Morgelos y Silvia Mora también sostuvieron la denegatoria.

Sin embargo, esta semana Casación admitió el recurso para la excarcelación de Belén. Además, ante el Tribunal Oral en lo Criminal 3 su abogado había solicitado una ampliación de probation y un pedido de "conciliación" para lograr su libertad. También fue requerida la prisión domiciliaria, para que sea recibida en uno de los departamentos recién estrenados en la villa 31, donde viven sus cuñados. APDH nacional y el sindicato de los Metrodelegados se presentaron en el expediente como amicus curiae, al igual que la CPM. Los diputados del FIT, tanto en la Legislatura porteña como en el Congreso, presentaron sendos proyectos de declaración en repudio al encarcelamiento de Guevara. Asimismo, se pronunciaron por su liberación Madres de Plaza de Mayo LF, Cels, Fundación Buena Memoria e HIJOS, entre otras organizaciones de derechos humanos.