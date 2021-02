Axel Kicillof sobre las vacunas: "A pesar de la campaña de miedo y sabotaje ya hay 2 millones de inscriptos"

Como cada martes, el gobernador de la provincia de Buenos Aires Axel Kicillof se reunió con los intendentes de la provincia, esta vez desde Miramar y brindó el reporte epidemiológico que informa a la población la dinámica de los contagios de coronavirus. Dijo que cayeron los casos y en esta ocasión se centró en la campaña de vacunación y su contracara. "Da risa o pena ver cómo discuten sobre vacunas. Yo no discuto más. Hemos sido pioneros en lanzar un registro de preinscripción. Sin publicidad y con una campaña antivanunas deplorable, de miedo y sabotaje, tenemos ya dos millones de inscriptos", dijo el mandatario bonaerense. Y agregó que "es importante porque nos permite organizar el sistema. La vacuna no es obligatoria y requiere consentimiento informado", explicó después de la reunión que mantuvo con los jefes comunales, a los que instruyó para que se difunda más el registro de inscripción porque todavía hay gente que no sabe que existe. También dijo que un grupo de jóvenes va a salir a asistir a los adultos mayores que no tengan manejo de la tecnología para que puedan anotarse.



Se notó al gobernador muy enojado con los adalides de la antivacunación. "Miren qué mal hay que estar para querer convencer a la gente de que la vacuna es peligrosa y que la enfermedad no lo es. Hicieron las dos cosas. Por eso estamos reforzando el sistema de inscripción y están trabajando los 135 municipios con organizaciones de todo tipo", dijo.

Y agregó que los que han hecho "una campaña antivacunas tremenda nos preguntan por qué hacemos una campaña para difundirla. La hacemos porque hicieron un trabajo para que la gente no quiera vacunarse y estamos derrotando esa campaña. La campaña antivacunas fue de miedo y sabotaje, sin información real. Han dicho hasta que la vacuna es veneno".

Dijo que "Hay gente que aún no se enteró de que existe el registro otra que no sabe cómo anotarse porque no maneja tecnología. Por eso hemos llamado a la juventud a que colabore".

En cuanto a las etapas de vacunación, el gobernador habló de la que está en curso, que es la primera. "Hay que comenzar, lo digo sin orden, por los trabajadores de la salud, los docentes con enfermedades preexistentes, el personal de seguridad. mayores de sesenta y setenta años".

Para la segunda etapa, informó que van a sumar establecimientos de vacunación y para la tercera etapa dijo que van a encarar la masividad, "cuando haya más vacunas que se puedan conservar más fácilmente en términos de temperatura".

Respecto del sistema de fases, Kicillof dijo que "vamos a continuar como hasta ahora porque funciona como un violín. Junto con la caída de los casos hemos tenido una mejora de las fases en muchos distritos. Necesitamos bajar los contagios mientras seguimos vacunando".



Respecto del acceso a las dosis, dijo que el desafío es escalar la producción, multiplicarla por millones y acceder a ella. "Nosotros estamos produciendo vacunas, pero normal que haya retrasos en el mundo y por ende en la Argentina, no sorprende y la pandemia nos ha puesto a correr detrás de todo" dijo antes felicitar al Gobierno porque ha podido acceder "a múltiples proveedores de vacunas".

Clases presenciales

"Lo primero que me gustaría que se supiera es que estuvimos repartiendo alimentos en las escuelas. Por algo hay cosas que no pasan: porque trabajamos", dijo en clara alusión a que se logró evitar en un contexto tan complejo un estallido social en la provincia.

Respecto de la vacunación de los docentes, dijo que ya está en marcha y que depende de la cantidad de las vacunas que vayan recibiendo.