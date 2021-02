Del disco de Jack Harlow a las Mujeres empoderadas de Niña Pez

#AduanaParalela Siguiendo esa línea suya, que une a The Streets con la angustia centennial, el rapero estadounidense Jack Harlow publicó su nuevo disco, That's What They All Say. Además, los barderos ingleses Sleaford Mods sacaron Spare Ribs, los synth-poperos uruguayos Salvamento publicaron Gema, el alternativo ecuatoriano Mauricio Mena editó Sí, y el estadounidense Baio, bajista de Vampire Weekend, se despachó con su tercer disco solista, Dead Hand Control.

#HayTablas El cuerpo de una chica se fusiona con el paisaje de un bosque distópico en Vanitas - Quién te quita lo bailado, con Agustina Sario y Matthieu Perpoint, que debutará el 11/2 de 16 a 20, con entrada libre, en Fundación Cazadores (también habrá funciones los días 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26 y 27/2). Además, el ciclo gratuito Aire de teatro, del CC Recoleta, ofrecerá funciones gratuitas y a cielo abierto de Negra, de Dennis Smith, el 10/2 a las 19.30 y a las 21.

#HacelaSimple Hoy te convertís en playlist. Tras haber flechado a Iggy Pop, el trío pop femenino Fémina soltó nuevo simple, Fantástico, grabado online entre la CABA y la Patagonia. También aparecieron nuevas canciones de Priset (Perdiéndome), del dúo cordobés Plenilunio (Las voces), de Mica Magliocco (Viajar a la luna) y de Melba de Dios (Diabla angelical).

#Cursos&Concursos Los Djooky Music Awards proponen concurso mundial de canciones online, comandado por el productor Brian Malouf (cuyo historial incluye a Madonna, Pearl Jam, Queen y Michael Jackson): cada compositor podrá inscribir una canción hasta el 20/2, y los premios incluyen dinero en efectivo y viaje a Los Ángeles para grabar. Además, la editorial Niña Pez Ediciones convoca autoras para participar en la antología Mujeres empoderadas (hasta el 12/2).