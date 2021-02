Dolores Etchevehere: "No vamos a descansar hasta lograr verdad, justicia y reparación"

"A los jueces, fiscales y políticos de Entre Ríos les decimos que no vamos a descansar hasta lograr verdad, justicia y reparación. Estamos dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias, y si tenemos que endurecer nuestras acciones porque la Justicia no responde, no tengan dudas que lo vamos a hacer", escribió Dolores Etchevehere en su muro de Facebook. En la primera semana de actividad judicial luego de la feria, junto con su equipo de abogados comenzaron a trabajar en las próximas acciones judiciales tanto en lo civil como en lo penal. Dolores publicó un reconto de la situación judicial: recordó el episodio de fin de año en que el juez del sucesorio Martin Furman la reconoció como víctima de violencia de género y le otorgó una casa que pertenece a la sucesión pero ocho horas más tarde, y por presión de los varones Etchevehere, retrocedió y resolvió que no estaban dadas las condiciones para que viviera ahí. También recordó que el 12 de marzo es la última indagatoria por la causa de estafa y vaciamiento de El Diario. Ya declararon los varones Etchevehere y dos empresarios de la firma a fines del 2020; la próxima indagatoria le toca a Leonor Barbero, su madre, quien fue administradora de la sucesión durante el proceso de estafa. "Estamos en un punto de quiebre en el litigio. Tenemos el expediente de la rendición de cuentas de los Etchevehere corruptos. Tienen que dar muchas explicaciones. Ya no pueden hacer y deshacer como quieran", escribió.