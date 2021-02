Boca Juniors: Oferta por Pavón y gestiones por el colombiano Andrés Román

Los Angeles Galaxy hizo una oferta para comprarle un porcentaje de la ficha de Cristian Pavón a Boca Juniors, club que realiza gestiones para incorporar al marcador de punta derecha colombiano Andrés Román, quien juega en Millonarios y en la selección "cafetera".



En tanto, por el lado del lateral derecho que el xeneize busca como refuerzo, al no concretarse por ahora la llegada de Nahuel Tenaglia, de Talleres de Córdoba, Boca inició gestiones por el colombiano Román, quien fue dirigido por el entrenador Miguel Russo en Millonarios, que ahora pidió su incorporación.



Una nueva exigencia del club cordobés fue lo que frenó otra vez la operación por Tenaglia: los préstamos de Agustín Obando y Aaron Molinas y la sesión por parte de Boca del 20 por ciento del pase de Tomas Pochettino.



En cuanto a Pavón, el club de la Ribera recibiría 6 millones de dólares por el 50 por ciento de su ficha: es muy posible que Boca acepte la oferta y que el futbolista vuelva a jugar en la MLS.



El delantero cordobés, quien regresó a Boca este año tras jugar 18 meses a préstamo en Los Angeles Galaxy, expresó desde su llegada -tanto al cuerpo técnico como a la secretaría de fútbol boquense- su idea de continuar su carrera en el exterior.



En el medio hizo un trabajo de preparación especial -hacía dos meses que no jugaba- pero también planteó que se tenía que operar ya que tiene tiene una fibrosis (sobrehueso) en ambos tobillos, lo que le causa problemas cada vez que lo exigen en forma física, dolencia que se agravó en los últimos meses.



Pavón, de 25 años, tiene contrato con Boca hasta el 30 de junio del 2023. Si la oferta de la MLS se concreta, según le informaron a Telam allegados a la secretaría de fútbol, no habría problemas para que el jugador emigre.



Cabe recordar que Pavón jugó el sábado pasado para los suplentes en un partido amistosos ante Talleres de Córdoba, donde Boca ganó por 1 a 0, y luego estuvo en kinesiología recuperándose del dolor en sus tobillos.



En tanto, siguen las gestiones por Esteban Rolón, de Huracán: Boca quiere que el volante destrabe su situación con el "Globo", en donde está a préstamo hasta fin de año, y tiene una cláusula de salida de 500 mil dólares, que recién se podrá activar el próximo 30 de junio.



Las próximas horas pueden ser claves y lo más importante es que el volante no firme la planilla para su club en el partido ante Defensa y Justicia (el domingo a las 17.10 en Florencio Varela), por la primera fecha de la Copa de la Liga, ya que de esa manera no podrá jugar en otro club local hasta mitad de año.



Finalmente, los juveniles Enzo Roldán y Gastón Gerzel fueron cedidos a préstamos a Unión de Santa Fe y Platense, respectivamente.