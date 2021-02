Camino al cupo: ¿Cómo busca trabajo una travesti?

Desde el año 2000 a esta parte, Zoe López García es la referente principal del Hotel Gondolín, emblemático refugio para las travestis que llegan a la ciudad de Buenos Aires desde distintos puntos del país empujadas por la transfobia, la exclusión de sus familias, la violencia policial. La noticia de la puesta en circulación de un formulario donde pueden anotarse lxs postulantes para ingresar a trabajar a las distintas dependencias del Estado en cumplimiento del cupo laboral trans la impulsó a reflotar su CV, reescrito y pulido a lo largo de los años, por falta de otras herramientas, a fuerza de puño y letra, papel y lapicera. El currículum vitae de Zoe no tiene una foto con su mejor camisa y expresión de retrato profesional, sino una imagen que la muestra cotidiana, riéndose y posando con una cartera. Tampoco empieza con la típica descripción de objetivos laborales o vitales, ni con una enumeración de títulos alcanzados. Lo primero que se lee en él es una presentación sincera y política a la vez. Dice sobre sí misma:



“Soy orgullosamente salteña, desde muy pequeña sentía que mi identidad de género no correspondía con la asignada al nacer y, como suele suceder, mi construcción identitaria transcurrió por un camino doloroso acompañado de varias exclusiones. Hacer un CV para una persona travesti/trans pone de manifiesto los vacíos que existen en nuestra formación académica y profesional. Sin embargo, estoy convencida de que mi mayor capital es aquel que construí en la lucha por los derechos en materia de género y diversidad sexual, en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Añoro poner mi experiencia acumulada en una Institución donde pueda ser capitalizada y donde además pueda seguir formándome”.

Parte de la historia travesti en Argentina podría contarse como la historia de cómo encontrar una grieta para abrirse camino, tejer con lo que hay. Una historia del ingenio, los intersticios y la solidaridad. Tanto el funcionamiento del hotel Gondolín como las habilidades que Zoe, su presidenta, elige destacar en su currículum dan cuenta de esa lógica: un modo de vida cooperativo, con sus propias reglas de convivencia, normas de limpieza, división de tareas, organigramas de gastos. Así como el CV de Zoe da cuenta de su trabajo como mecánica dental (un título que obtuvo en los 90), también pone en palabras sus experiencias y saberes activistas: su capacidad de organización, sus dotes para articular organizaciones del colectivo, su vocación de contener y asesorar a otras a la hora de enfrentar los laberintos burocráticos de la ciudad: judiciales, educativos, hospitalarios.

“Por las ganas y necesidad que tengo de trabajar, yo hace muchos años que practico, hago y re hago CVs. El mío, pero también el de amigas. Casi que los hacíamos a modo de ejercicio, para tenerlos a mano, o para guardarlo para mí. Los hacíamos bien caseros, a mano. Y después de tantos años de imitar formatos de otras personas, un día me salió escribirlo así, a mi manera. Lo compartí con otras compañeras y les encantó. Y dije: éste el tipo de CV que tenemos que presentar, de este modo nos van a dar más bola que si seguimos presentando, como solíamos hacer hasta ahora, un listado típico que dice ‘tengo primaria completa’ o ‘tengo secundaria incompleta’. Por supuesto que esos datos son importantes pero creo que hacer algo como lo que yo hice llama más la atención, que es el objetivo. Hacerlos en una computadora e imprimirlos, que es algo que para mucha gente puede ser muy común, para nosotras es toda una movida. Sería muy necesario para nosotras poder hacer cursos de informática”, explica Zoe.

¿De qué te gustaría trabajar?

En el Hotel Gondolín como Presidenta tengo la función de estar pendiente de que las cosas funcionen, de ver qué hace falta, hacer gestiones para comprar esto o lo otro y también asistir a las chicas en lo que van necesitando. Estoy muy entrenada y me gusta mucho acompañar a compañeras en las logísticas de la educación y la salud.

Zoe conoce los juzgados, las escuelas y los hospitales de la Ciudad de memoria. Conozce los caminos seguros y los que no, los horarios, con quién hablar en una institución u otra. "Me veo a mí misma como una acompañante. Supongo que algo así hace una asistente social", asegura.

¿Cuáles son las dificultades que tienen las travestis a la hora de armar y mostrar un CV?

Lo primero que te piden es experiencia pero nosotras no solemos tenerla porque no nos han dado las oportunidades para poder demostrar lo que sabemos hacer y si bien ahora se ven más chicas que han podido terminar su secundario, en esta época que está marcada en Argentina por la Ley de Identidad de Género, incluso ellas tienen muchas dificultades para conseguir un trabajo en aquello en lo que se han capacitado. Yo vengo de épocas no tan lejanas en los que no teníamos acceso a la educación. Tuve que abandonar la primaria. Después como pude ingresé a la secundaria. Luego tuve que abandonar también la secundaria. Pasé mucho tiempo fuera del sistema. Armar un currículum es difícil y más para una persona de mi edad. Es difícil para compañeras como Maricita, que es abuela, y ya tiene 60 años. Yo antes pensaba y les decía a las chicas “Para exigir un cupo laboral trans tenemos que capacitarnos”. Frente a la pandemia se me abrió la cabeza y cambié mi forma de pensar. Mirando mi situación, la de Maricita, la de muchas otras compañeras que están en la misma situación que yo... Yo ahora voy a cumplir 45 años. Tengo que capacitarme, sí, pero eso… ¿cuánto tiempo más podría llevarme? ¿Cinco años más? ¿Diez? ¿Y cuándo voy a poder tener un trabajo? ¿A los 50 años? ¿Y cuándo lo tendría Maricita? ¿A los 70? Entonces, creo que tiene que ser al revés: tendríamos que poder acceder a un trabajo y a la vez capacitarnos.

¿Qué sensaciones tuviste cuando te enteraste de que se abría el registro?

Me lo tomé con calma. Tampoco me quiero adelantar tanto. Hace muchos años que vengo buscando un trabajo y no he tenido respuesta de nadie. Así que hasta que no me digan “Zoe, empezás mañana” no voy festejar... Sólo espero tener respuestas favorables tanto para mí como para mis pares. Me gustaría por ejemplo ver alguna lista de la oferta de trabajos disponibles.

Se puede acceder al formulario a través de: www.argentina.gob.arMás información y consultas a: [email protected]