Comenzó el jucio de Marcelo Bielsa al Lille de Francia

El juicio entre Marcelo Bielsa y el Lille, de Francia, se inició este viernes ante un tribunal laboral francés y en el cual ex exentrenador del seleccionado argentino reclama alrededor de 19 millones de euros debido a que fue despedido por el club en diciembre de 2017.



El juicio, previsto desde junio de 2020, finalmente se llevará a cabo y la cita judicial finalmente podría llegar a su fin, poco más de tres años después de la destitución del técnico argentino por parte de Lille.



Bielsa llegó a Lille en el verano de 2017 para encarar un proyecto deportivo pero, finalmente, el DT rosarino fue despedido en noviembre tras una opaca campaña (3 partidos ganados, 3 empates, 7 derrotas) y estando el equipo 12do en la tabla de posiciones.



El actual entrenador del Leeds (se ubica décimo de la Premier League ) no había logrado imponer su impronta al equipo y fue despedido, señaló MRCSports.



Para defender su causa el cuerpo de abogados del argentino determino que en el precontrato de Bielsa con Lille existía una "cláusula de paracaídas" y según ella podía reclamar la 'totalidad de los sueldos restantes en caso de salida precipitada, cualesquiera que sean los motivos del despido y la rescisión de su contrato".



Sin embargo, el único documento aprobado por la Liga Francesa de Fútbol (LPF) es el contrato firmado por Bielsa y ese no incluye dicha cláusula por tanto, lo que está en juego en este conflicto legal gira en torno al valor del precontrato firmado entre las dos partes.



En ausencia de Marcelo Bielsa, quien está en Inglaterra por sus compromisos con el Leeds, su abogado Benjamin Cabagno lleva el caso.



El veredicto del consejo del tribunal laboral aún podría dar lugar a un recurso de apelación y ampliar aún más la pelea legal entre el técnico argentino y el Lille.