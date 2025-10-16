En el marco de un encuentro entre gobernadores y candidatos de Provincias Unidas, Juan Schiaretti y Martín Lousteau grabaron un video conjunto en el que cuestionaron duramente la política económica del presidente Javier Milei.

El exgobernador de Córdoba y actual candidato a diputado nacional, Juan Schiaretti, afirmó que el plan económico del Gobierno nacional "fracasó" y señaló que el oficialismo "sigue manoteando recursos de todos lados para sostenerse".

"Este gobierno es un barril sin fondo. Primero les manoteó la plata a los jubilados, a las provincias, al PAMI, a las personas con discapacidad, al Hospital Garrahan y a Vialidad Nacional. Después le manoteó la plata al FMI y no le alcanzó. Luego fue por las cerealeras, y ahora va y le manotea la plata al Tesoro de Estados Unidos. Este es el fracaso del plan económico, por eso precisamos cambiar el rumbo", remarcó Schiaretti.

Por su parte, el senador y candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Martín Lousteau, se refirió a la fragilidad del modelo económico actual y a sus consecuencias sociales.

"El nuevo salvataje de Estados Unidos a Milei es la demostración cabal de la fragilidad del plan financiero, porque el plan productivo es un desastre. Estamos viendo que la gente no tiene dinero en el bolsillo, y cuando no hay dinero, no hay consumo", aseguró Lousteau.

Y agregó: "Además, con la apertura de las importaciones, parte de ese consumo es abastecido por productos del exterior. Con el atraso cambiario, exportar se vuelve más difícil y competir con esos productos también. Por eso hay cada vez menos producción, menos trabajo y peores salarios".

El video fue grabado en la trastienda del acto que compartieron en el estadio de Obras Sanitarias junto a referentes de Provincias Unidas, donde ambos dirigentes expresaron su compromiso con "la construcción de una alternativa que supere el ajuste y ponga en marcha la producción nacional".