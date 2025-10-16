De cara al encuentro de Boca el próximo sábado ante Belgrano de Córdoba, por la jornada 13 del Torneo Clausura, Claudio Ubeda -quien será el DT hasta fin de año tras la muerte de Miguel Angel Russo- probó a Lucas Blondel como extremo por derecha, una posición inédita para el ex lateral de Tigre, que además volverá a la nómina de concentrados tras superar un esguince de rodilla derecha con ruptura del ligamento cruzado anterior ante San Lorenzo, en abril del año pasado.

De esta forma, Blondel regresará a la convocatoria de Boca tras meses sin sumar rodaje. Cabe señalar asimismo que el oriundo de Rafaela pidió jugar en reserva ante Newell's Old Boys y ante el Pirata, actitud que fue bien recibida por el cuerpo técnico y la dirigencia.

Lo cierto es que el lateral derecho, convocado por la Selección de Suiza, corre por detrás de Juan Barinaga, actual titular, y del peruano Luis Advíncula, como suplente.

En la práctica del fútbol, Ubeda decidió probarlo más adelantado en el campo, en una posición similar a la que está ocupando Brian Aguirre. No obstante, es poco probable que Blondel vea minutos en esa posición, ya que el reemplazante natural del ex Newell's es Exequiel Zeballos y también se puede utilizar a Kevin Zenón a pierna cambiada.

Por otra parte, tanto el uruguayo Edinson Cavani como Alan Velasco no estarán este sábado en La Bombonera en el choque contra Belgrano por sus respectivas lesiones.

Por último, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que el encuentro aplazado entre Barracas Central y Boca se disputará el lunes 27 de octubre a las 16, inmediatamente después del fin de semana donde no habrá fecha debido a las Elecciones Legislativas.