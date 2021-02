El jefe de Gabinete de Axel Kicillof tiene coronavirus

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, anunció que tiene coronavirus con "sintomatología leve".

"El sábado comencé con dolor de cuerpo y garganta. El personal de IOMA me hisopó y el test de PCR resultó positivo de covid. Transito la enfermedad con sintomatología leve. A pesar de las permanentes precauciones, todos podemos contagiarnos. Nos tenemos que seguir cuidando", afirmó el funcionario provincial en su cuenta de la red social Tuiter.

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof fue el primer mandatario en vacunarse cuando la Spuntik V estuvo disponible y el martes dio una conferencia de prensa desde Miramar en la que se centró en la campaña antivacunación y se jactó de haberla vencido.

Ese día dijo que los casos seguían en descenso en esa ocasión se centró en la campaña de vacunación y su contracara. "Da risa o pena ver cómo discuten sobre vacunas. Yo no discuto más. Hemos sido pioneros en lanzar un registro de preinscripción. Sin publicidad y con una campaña antivacunas deplorable, de miedo y sabotaje, tenemos ya dos millones de inscriptos", dijo el mandatario bonaerense. Y agregó que "es importante porque nos permite organizar el sistema. La vacuna no es obligatoria y requiere consentimiento informado", explicó después de la reunión que mantuvo con los jefes comunales, a los que instruyó para que se difunda más el registro de inscripción porque todavía hay gente que no sabe que existe. También dijo que un grupo de jóvenes va a salir a asistir a los adultos mayores que no tengan manejo de la tecnología para que puedan anotarse.

Se lo notó al gobernador muy enojado con los adalides de la antivacunación. "Miren qué mal hay que estar para querer convencer a la gente de que la vacuna es peligrosa y que la enfermedad no lo es. Hicieron las dos cosas. Por eso estamos reforzando el sistema de inscripción y están trabajando los 135 municipios con organizaciones de todo tipo", dijo.

Y agregó que los que han hecho "una campaña antivacunas tremenda nos preguntan por qué hacemos una campaña para difundirla. La hacemos porque hicieron un trabajo para que la gente no quiera vacunarse y estamos derrotando esa campaña. La campaña antivacunas fue de miedo y sabotaje, sin información real. Han dicho hasta que la vacuna es veneno". Dijo que "Hay gente que aún no se enteró de que existe el registro otra que no sabe cómo anotarse porque no maneja tecnología. Por eso hemos llamado a la juventud a que colabore".

Cuando se recupere, es probable que Carlos Bianco decida aplicarse la vacuna.