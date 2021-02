Hasbro canceló juguetes de Gina Carano

El affare Gina Carano - Disney sumó un nuevo capítulo: la compañía de juguetes Hasbro dejará de fabricar muñecos de acción de Cara Dune, su personaje en The Mandalorian. El anuncio llegó luego de que Lucasfilm hiciera pública su decisión de no volver a trabajar con la ex luchadora, modelo y actriz, luego de que ésta compartiera en redes un texto en el que comparaba la persecución a los judíos en los comienzos de la Alemania nazi con la experiencia de ser republicano en Estados Unidos hoy.

Según informó The Hollywood Reporter, la distribuidora BigBadToyStore fue forzada a cancelar sus pedidos debido a que Hasbro ya no los fabrica. "Hasbro planeaba otra tanda de producción y estábamos tomando órdenes de compra", dijo un vocero de la compañía juguetera al mismo medio. "Debido a los eventos recientes, Hasbro ya no aprueba producir nada de esos muñecos."

El representante de BigBadToyStore también señaló que los muñecos que representan a Cara Dune han sido muy populares entre sus clientes: tras su lanzamiento en 2020, el juguete "se agotó casi inmediatamente después que llegara al inventario."