La provincia de Buenos Aires ya vacuna a los adultos mayores y CABA comenzará la próxima semana

Se acelera en el país la campaña de vacunación contra el coronavirus ante la llegada de nuevos cargamentos. Esto provocó que las autoridades porteñas anunciaran, por primera vez, que a partir del viernes comenzará la inscripción de mayores de 80 años para una vacunación que se realizará desde del lunes 22 de febrero. En tanto, en la provincia de Buenos Aires, además de inocular al personal de salud, este martes comenzaron a aplicar la primera dosis de la Sputnik V a mayores de 70 años. El ministerio de Salud de la Nación, Ginés González García, y el embajador de la India en Buenos Aires, Dinesh Bhatia, informaron que hoy llega un avión con 580 mil dosis de vacunas de Oxford y AstraZeneca producidas en ese país. Esta será la primera tanda de un total de 1.160.000 dosis que el Gobierno adquirirá a través del instituto indio Serum. Esas vacunas, denominadas Covishield, se suman a la última tanda de 400 mil Sputnik V que llegaron desde Rusia el viernes pasado.

Todas las dosis están siendo distribuidas de manera equitativa a lo largo y ancho del territorio nacional. En diálogo con Página/12, representantes de distintas provincias deallaron el plan de vacunación y la aplicación de las dosis que llegarán en estos días. Mientras tantos, día a día se conocen los datos de contagios de covid-19. Ayer se registraron 4003 nuevos contagios y se produjeron 106 muertes en todo el país.

Provincia de Buenos Aires

La intención del gobernador Axel Kicillof es ir a "todo vapor" e "imprimir velocidad" en la medida en que sepan cuántas vacunas Covishield se dispondrán para el distrito. Hasta ahora la certeza es que este martes se comenzó a vacunar a los mayores de 70 que se anotaron en la lista de preinscripción que ya tiene dos millones y medio de anotados y que Nación va entregarle a la provincia unas 135 mil de las últimas 400 mil Sputnik V que llegaron.

Los adultos mayores ya empezaron a recibir la confirmación de sus turnos vía mail para ir esta semana a los 170 hospitales que tiene abiertos para ese fin la provincia --y que van a llegar a 200--, a las 170 escuelas que van a vacunar hasta el 28 de febrero "así el primero de marzo están listas para el comienzo de clases", según explicó a PáginaI12 el viceministro de Salud Nicolás Kreplak y a los 40 puestos de IOMA habilitados. "Todos los mayores de 70 no se van a vacunar en estos días, pero la idea es que se puedan vacunar en una semana, dos o tres. Depende del flujo de vacunas que tengamos", expresó.



Según precisó Kreplak, algunos preinsciptos ya fueron contactados y otros lo serán durante esta semana y las siguientes. Si se completan los turnos de mayores de setenta años, pasarán a vacunar a mayores de sesenta. Las jornadas se extenderán por doce horas, de lunes a lunes. "Estamos enviando los mails, otorgando los turnos y este lunes empezamos a llamar a las escuelas para confirmarlos", contó el funcionario.

Además de los centros de vacunación que ya están establecidos, desde la provincia están trabajando para que se puedan usar 100 sedes de universidades, polideportivos y algunos vacunatorios grandes que tengan los municipios. El viceministro chequeó que hay unos 910 mil mayores de 60 años y 400 mil mayores de 70 años inscriptos para vacunarse.

En esta etapa el orden de vacunación que estableció la provincia es: terminar de vacunar al equipo de salud --faltan 30.000 personas-- y a mayores de 70 años. La vacunación de los docentes corre para Kreplak por "una cuerda separada". Porque se vacunan en los dispositivos de IOMA con esta lógica: primero los mayores y luego docentes con comorbilidades. Con esas características hay 30.000 personas.

Ciudad de Buenos Aires

De la última tanda de vacunas Sputnik V, el distrito que conduce Horacio Rodríguez Larreta recibió este martes 39 mil dosis que serán aplicadas al personal de salud que aún resta vacunar. Todavía les queda confirmar cuántas recibirán de las Covishield, pero estiman que serán unas 42 mil que comenzarán a aplicar a los mayores de 80 años a partir del lunes. "El miércoles comenzaremos con la campaña para seguir vacunando a trabajadores de la salud con las dosis de Sputnik V que llegaron el martes. El fin de semana, en tanto, nos van a entregar las vacunas de Astra Zeneca que vienen de India. A partir del viernes comenzará el registro de personas mayores de 80 años y el lunes 22 empezaremos a inocularlos", explicaron a Página/12 fuentes de la cartera sanitaria porteña.

Luego, indicaron que "ya lanzamos la estrategia de vacunación en los geriátricos y hoy el ministro de Salud, Fernan Quirós, comunicará el inicio de la vacunación para los adultos mayores no institucionalizados". En ese sentido, hicieron una salvedad: "no será a los mayores de 70, como ya comenzó a realizar la provincia de Buenos Aires, porque en la Ciudad son un número muy significativo", y no creen que alcancen las dosis que desde Nación les envíen de vacunas indias, explicaron.

"Los turnos, que podrán sacarse desde el viernes, deberán reservarlos los mayores de 80 no institucionalizados. Para los institucionalizados este lunes 22 empiezan las recorridas por los geriátricos que se realizarán con ocho equipos móviles", adelantaron desde Ciudad. Según calcularon las autoridades de CABA, la población mayor de 60 años es de 600 mil personas y, por los datos porcentuales, estiman que recibirán cerca de 42 mil vacunas indias. Por eso comenzarán con los mayores de 80 y no de 70.

Entre Ríos

En diálogo con Página/12, desde el ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos explicaron que, hasta el momento, llegaron al distrito alrededor de 21.800 dosis de vacunas rusas. Además, adelantaron que este martes arribó a la ciudad de Paraná "una nueva tanda de 10800 dosis del primer componente de Sputnik V y 2000 del segundo". "Tenemos más o menos 25 mil personas en el sistema de salud público y privado, pero a ese número hay que sumarle otros mil profesionales particulares entre los que se encuentran, por ejemplo, odontólogos y psicólogos. Es decir, en total son aproximadamente 26 mil. Con esta última entrega nos estarían faltando unas 4800 vacunas y completaríamos todo el personal de salud", señaló.



Según indicaron desde la cartera sanitaria "vimos que Buenos Aires comenzará a vacunar a sus mayores de 70 y en la Ciudad a los mayores de 80, pero acá todavía no podremos hasta terminar con los 4800 que nos faltan de salud". En ese sentido, explicaron que allí "no hay padrón para inscribirse porque, por ahora, se vacuna solo a la gente que trabaja en los hospitales y clínicas. Cuando tengamos más dosis vamos a continuar por los geriátricos y luego haremos una nómina para los mayores de 70".

Tierra del Fuego

La ministra de Salud de la provincia, Yudith Di Giglio, explicó a Página/12 que hasta el momento recibieron, para las tres ciudades que conforman el distrito, un total de 1850 dosis del primer componente y 1162 del segundo de la vacuna Sputnik V. Todas fueron aplicadas al personal de salud. Además, Di Giglio puntualizó que este miércoles recibirán otra tanda de 1200 dosis del primer componente y 500 del segundo para completar las 1850 de las primeras dosis que ya fueron aplicadas. "Con todo eso estaríamos cerca del 80 por ciento del personal de salud cubierto", expresó. La ministra subrayó que, a pesar de estar en plena temporada turística, los casos se mantienen bajos y estables en 300 semanales.

Con respecto a la modalidad de registro para vacunación, comentó que hasta el momento no fue necesario porque vacunaron solo al personal sanitario. "En estos días, luego de que lleguen las vacunas de Astra Zeneca que le corresponden a la provincia, vamos a inaugurar un teléfono 0800 para arrancar a anotar a los mayores de 80 e iremos vacunando por fecha de nacimiento para empezar por los de mayor edad", adelantó. Luego, puntualizó que "a los que estén postrados, los iremos a vacunar a su hogar".