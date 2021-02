¿Quién es Alem2112?

Detrás de cada una de las contribuciones, hay una historia. Mes a mes, queremos darle espacio a las voces más activas de la comunidad de Página/12. En esta entrega entrevistamos a Alem2112, socia desde abril de 2018.



Mini bio: soy Argentina, vivo en GBA desde siempre. Soy docente universitaria e investigo en temas de política y economía de la educación en una universidad pública. Trabajé como docente en el Nivel Superior en un Normal de CABA por 11 años. Me gusta mucho leer, cantar y escribir. También las plantas, el pasto y les gates. Me gusta ir a la montaña, creo que conecto con el universo. Soy optimista por principio. Creo que lo mejor va a venir, pero siempre que estemos luchando en colectivo por un futuro digno; mi formación política de base es el marxismo, pero este siglo nos demostró que en América Latina debemos construir nuestra izquierda para “Nuestramérica” como decía Martí. Tengo dos hijos, uno de 31 y otro de 19, ambos nacieron en momentos turbulentos de nuestra historia. Con mi compañero siempre la peleamos juntxs para crecer a pesar de tantas crisis que atravesamos y no bajamos los brazos.

Tu historia con el diario: Leo Página/12 desde que salió porque en mi casa se compraban varios diarios y, de a poco, nos fuimos quedando con esa forma novedosa (en aquella época) de presentar la información. Mis viejos eran muy politizados y desde chica se hablaba mucho de política y de cultura en casa, se leía de todo, había mucha música y variada; me formé en ese ambiente. Del diario recuerdo especialmente los números de los levantamientos carapintada. También; los de la época de la Carpa Blanca (abril 1997- diciembre 1999) porque estaba en un equipo de observatorio de la Educación en la Región, y hacía relevamiento de noticias sobre el tema. Por supuesto, el fin del menemismo-Alianza en diciembre de 2001, Por otro lado, tengo varias de las colecciones que han editado a lo largo de los años, tanto las literarias como las de temas más políticos o de Derechos Humanos y la última dictadura cívico- militar. En formación docente trabajo con la comparación de tratamiento de las noticias en diarios, redes y otras formas de comunicación para poder mostrar los manejos que se hacen de ésta.

Tus lecturas favoritas de Página/12: ¡¡¡Qué difícil!!!, me interesaron siempre las secciones: El país; Sociedad; Universidad (Un par de veces le escribí a Javier Lorca porque publicaban solo cosas de la UBA, y me respondió). Los suplementos Las12, Cash, No, Radar libros. Amo que llegue el verano para descansar, y para leer Verano 12 que me llevó a conocer escritorxs que no había leído. No quisiera hablar de lxs periodistas porque siempre dejaría gente afuera que es muy valiosa. Los históricos de siempre: Zaiat, Irina Hauser, Nora Veiras, Rulo Dellatorre, Sandra Russo, Tuny Kollmann, Luis Bruchstein, Mario Wainfeld, Mempo Giardinelli, Marta Dillon y Juan Forn. También cuando publica Guillermo Saccomano. Se extraña a Moledo y a Eva Giverti (creo que la última nota que leí de ella fue sobre su hijo) y un hallazgo haber incorporado a Esther Díaz.

Por qué te uniste a Página/12; Me uní porque en el totalitarismo macrista (¡de la derecha, ¡bah!) los medios se iban muriendo y sentí que era necesario sostener una mirada que intenta mostrar “los otros lados” de la realidad, que muchas veces son los centrales. Creo que es una nueva forma de comunidad que se da a nivel internacional y habrá que analizar si no es mejor porque mantendría cierto grado de independencia en relación con quienes financian.

La comunidad es la forma en que se logró armar “un coro a muchas voces” que enfrenta al discurso hegemónico.

Qué te aporta la comunidad de Página/12 y qué te motiva a contribuir y participar activamente: Me aporta mucho; leo los comentarios a las notas, muchas veces contesto a algunos. Se que hay trolls, pero también muchas personas con miradas diversas que señalan algunos puntos que una no conocía o no tuvo en cuenta, también se arman diálogos que son constructivos. Con las actividades de verano me metí de lleno y me alegro porque pude conocer otrxs lectorxs y compartir temas de interés común. ¡Que no decaiga!

Por qué considerás que es importante la “otra mirada”: Entiendo que hay un discurso monocorde que deglute todo a nivel mundial formando un sentido común simple muy ligado al discurso de las religiones y alejadísimo del de la ciencia; es fácil de comprar. Por eso es fundamental alzar la voz para mostrar que no hay un absoluto en lo histórico-social, que debemos armar redes para hacer “correr las otras voces”, que son las de las grandes mayorías. Y plantear un fuerte trabajo con la Historia para desactivar la manera animista de mirar la realidad que taladra los cerebros como un pájaro carpintero.

Qué iniciativas propondrías para el futuro del diario y de la comunidad de [email protected]: seguir con el taller de escritura en el año, tal vez cada 20 días; es un espacio que se conformó muy cómodo, con gente de distintos puntos del país e inclusive que viven fuera de Argentina, con experiencias muy diversas y varios intereses comunes. Proponer algún otro taller sobre la Historia de la Región, la relación con el Intervencionismo norteamericano. También sería hermoso, cuando se pueda, hacer un encuentro presencial para brindar por la vida y recordar a los que se llevó esta pandemia.

Si participaste de alguna de las charlas/encuentros, podés contarnos un poco más sobre tu experiencia: Participé en varias y de distinto tipo. Algunas trasmisiones desde la redacción que me gustaron por eso de estar “del otro lado”, de alguna manera. Fui a charlas presenciales, las de Zaiat, siempre; a los encuentros que armaron con la UMET, sobre todo el de la charla con Pepe Mujica, Manuela D’Avila, Pablo Gentili y otrxs. Fui a presentaciones de libros, el de Mariana Enríquez, por YouTube y el de Guillermo Saccomano presencial. Me gustan los encuentros presenciales porque me encuentro siempre con gente conocida y por las participaciones de lxs lectorxs. Aproveché los cursos de Historia Argentina e Historia de las Mujeres de Araceli Bellota que fueron muy interesantes y el Seminario de Estado de Juan Carlos Monedero en la UNQ. Araceli respondió los pedidos de bilbiografía, fue muy amable, ¡un lujo! Estoy participando en el Curso Internacional de la ELAG que es excelente. De todos estos, saco apuntes y bibliografía que me enriquecen como persona, y también como docente, he incorporado algunos textos necesarios. Son actividades muy valiosas que ponen en diálogo el discurso más académico con el coloquial y ambos ámbitos salen ganando.