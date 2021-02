Del estreno de El Internado a los sketches de ¿Qué pasa hoy acá?

#CualquieraPuedeGooglear Clic sobre tablas: sketches intensos es el convite del happening teatral presencial ¿Qué pasa hoy acá?, de Érica Rivas y Martín Rechimuzzi, los miércoles 17 y 24/2 a las 20.30 en la CC Konex. Clic en pantalla: el cantautor uruguayo Leandro Aquistapacie presentará el mediometraje + show musical Un día en Las Toscas, este 17/2 a las 22, con promesa de "pesca, comida a las brasas, canciones frágiles y un piano Suzuki de los '80".

#AltaTemporada Series para no dormir. Si te van las de adolescentes sometidos a dosis oscuras de suspenso, claustrofobia y miedo, probá El internado: las cumbres, miniserie española que debutará en la grilla de Amazon Prime Video el 19/2. Además, sale el episodio final de la segunda del drama deportivo All American (17/2, Warner Channel) y estrena la segunda de Hard, la comedia brasileña con temática porno (21/2, HBO). Y por si no las viste, tenés nuevas chances con Glee (Disney+ subirá el 19/2 todas las temporadas) y con la segunda de Narcos: México (A&E, los lunes).

#DeCatálogo El Sable de Simón soltó el disco conceptual Simón dice, con once canciones que enhebran una historia transcurrida durante el confinamiento pandémico y que incluye el feat estelar, como narrador, del escritor Alejandro Dolina. También hay lanzamientos de Mapa a Ningún Lado, proyecto del patagónico Juanse Campos (Nuevo pueblo, futura ciudad), del vasco aporteñizado Sarasqueta (Otra vuelta en la montaña suiza) y de 0800 ALGO, alias del músico y epidemiólogo Guido Galliagni (su disco debut, Ldo B).

#SoloLectura La performer y actriz Belén Coluccio publicó Pianista, su audiolibro de poesía de escucha libre que resulta, acaso, una obra radioteatral indie en doce episodios. Además, en Serpientes y escaleras, el libro de Jennifer Croft que publicó Entropía, una chica norteamericana que viaja por el mundo recala en Buenos Aires y escribe una novela en castellano.