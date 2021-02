Más allá de lamentar el incidente que derivó en la renuncia del ministro de Salud Ginés González García, el gobierno de Santa Fe continúa con su programa de vacunación previsto, ya que a partir de mañana habilitará un link en el que la ciudadanía podrá inscribirse para solicitar un turno. La llegada --ayer-- de otro lote permitirá completar la inoculación a la totalidad de los trabajadores de la Salud, que suman 70 mil , para iniciar luego la vacunación en los 431 geriátricos de la provincia, lo que supone la utilización de alrededor de 17 mil vacunas (8 mil para residentes y 9 mil para personal que trabaja en esos lugares). A partir de mañana, veinte automóviles con cabecera en Rosario y 10 en la capital provincial saldrán con sus equipos a vacunar en los diferentes geriátricos, la estimación que se hace en el Ministerio de Salud es que a largo de la semana que se inicia unas 80 residencias para ancianos recibirán la primera dosis, y así se continuará hasta cubrir la totalidad de esa población. Luego, llegará el turno de los adultos mayores de 80 años, que son más de 100 mil en toda la provincia, y que, de concretarse la recepción de las 2 millones de dosis de Covishield (Oxford/Astrazeneca) podría iniciar su aplicación en los primeros días de marzo con un número para la provincia cercano a la demanda poblacional de esa franja etaria. De allí en más, y con el orden de prelación ya conocido, el gobierno provincial espera que durante el otoño se complete el grueso del plan de vacunación para el 1.2 millones de personas, que es la población estimada a inmunizar.

"Ginés fue clave en la organización de la pandemia: oficio, temple, dedicación 7x24. No van a encontrar un solo gobernador, sea o no peronista, que no le reconozca y agradezca su trabajo, es una pena desde donde se lo mire", dijo a Rosario/12 una alta fuente del gobierno de Santa Fe para referirse a la intempestiva salida del ministro nacional luego de escándalo del "vacunatorio Vip".

A partir de eso es que el gobernador Omar Perotti instruyó a su colaboradores a redoblar los esfuerzos "en llevar adelante de manera transparente y eficiente" el programa trazado. que tiene como condicionante la provisión de vacunas que deben llegar desde Nación. Eso fue lo que retrasó hasta mañana la habilitación del sitio donde la ciudadanía podrá inscribirse para obtener el turno de vacunación, respetando rigurosamente el orden de prelación que ya se conoce. Para ello habrá que ingresar al sitio de la provinciawww.santafe.gob.ar/ms/covid19/"> www.santafe.gob.ar, ir al link coronavirus y de allí desembocará en una planilla que deberá completarse con los datos de rigor: nombre, apellido, fecha de nacimiento, dirección, y algún otro más. Si bien la apertura del sitio no tendrá restricciones, se recomendará que lo hagan los mayores de 70 años en esta primera etapa. Pero como se prevé que puede haber un aluvión de ingresos, a efectos de no sufrir el colapso de la página, se han tomado recaudos que confían serán efectivos.

Según los registros oficiales, en la provincia son 700 mil los adultos mayores de 60 años, potenciales receptores de la vacuna. Para cubrir la totalidad del territorio provincial se han distribuido a 176 freezers que permitan la conservación de las dosis. Se habilitarán vacunatorios en 150 localidades, aun cuando el grueso de las aplicaciones se harán en Rosario, Santa fe, Reconquista, Rafaela y Venado Tuerto.

La logística de la vacuna de Oxford --que requiere 8 grados bajo cero en vez de los -20 de la Sputnik-- permitirá la distribución de dosis a poblaciones más pequeñas que cuentan con los equipos para garantizar la cadena de frío. Las 41.500 que llegaron en las últimas horas será distribuidas en 25 mil en la zona de Rosario y las restantes en el centro norte, con cabecera en la ciudad de Santa Fe. Con este lote se completan los casi 10 mil trabajadores que restan de los equipos de salud (ya recibieron sus dosis 61.800) y la restantes irán al programa ya descripto que inicia con los geriátricos.

"Vamos a trabajar como hasta ahora, con la responsabilidad de informar a la población, a medida que vayamos recibiendo la vacunas, a qué grupos etarios vamos a estar inoculando. Por eso es que esperamos hasta ahora para habilitar el sitio donde se registran los turnos que serán otorgados por estricto orden de prelación", dijo a Rosario/12 la ministra Sonia Martorano quien se lamentó también por la salida de Ginés González, pero prefirió enfocarse "en la campaña de vacunación, es probable que ahora haya andanadas en contra de esto, como lo hubo cuando llegó la vacuna de Rusia. Nuestro trabajo debe seguir adelante como hasta ahora, cuidando a la población, y haciendo las cosas como deben hacerse", sostuvo la Ministra.

Lo cierto es que a partir de mañana comienza la habilitación de turnos para los santafesinos que quieran recibir la vacuna, y se inicia una nueva etapa en el combate contra la pandemia.