“Little Birds”: sexo, mentiras y Anaïs Nin

“Sé que hay reglas pero no soy capaz de respetar algunas”, dice la protagonista de Little Birds (Starzplay) en un juego de espejos con Anaïs Nin. La flamante miniserie está inspirada en unos cuentos póstumos de la francesa (Pájaros de fuego). Más que una adaptación, la ficción sobrevuela los relatos de la dama que rompió tabúes sexuales en pleno siglo XX. La producción original de la señal británica Sky, capitaneada por mujeres desde su concepción (Sophia Al Maria) y dirección (Stacie Passon), consta de seis episodios. Homenaje lógico a la escritora (y muy adecuado para el contexto actual) a partir de una coming of age de estética recargada con las aventuras de Lucy Savage (Juno Temple).



He aquí una rica heredera norteamericana con un matrimonio hecho por arreglo en la Marruecos de los ’50. Su esposo (Hugh Skinner) es un flemático caballero inglés desentendido de la vida conyugal que oculta su amor por un príncipe egipcio. “Me casé con un desconocido”, se despacha Lucy en un momento. Abandonada a su suerte, Tánger será un oasis de autodescubrimiento personal y físico, secundada por mujeres con nombres tan rimbombantes como Cherifa Lamour (Yumna Marwan), Lili von X (Nina Sosanya) y la condesa Mandrax (Rossy de Palma). La primera es una dominatriz con una clientela ligada a la aristocracia local. La otra es una cantante y cineasta con aires de vanguardia. La última es una socialité, anfitriona de fiestas lujuriosas dueña de “una moral deleznable”, según palabras de la española. “Así como la protagonista quiere ser feliz y descubrir, mi personaje busca manipular y abusar de poder. Es alguien que amenaza y traiciona. Yo digo que lo mejor que tiene la condesa es su armario. La Lucy le importa tres pimientos, los que no les sirven los desecha, la condesa va a lo suyo, estoy yo y después yo”, amplía De Palma en charla con Página/12.

Aunque haya una subtrama salpicada de thriller político (venta de armas, espías y el protectorado francés vuelto un polvorín) lo medular es como Lucy se entrega a su líbido y autodescubrimiento. Sin embargo, Little Birds se siente más exuberante que desenfadada, con una puesta en escena que juega al pastiche y los colores saturados. El humo de las boites, las playas del mediterráneo, los primeros planos a las madamas, y pajarracos tienen tanta relevancia como el desarrollo de sus criaturas. Como si Casablanca fuera retratada por un pecaminoso Wes Anderson. “El tratamiento visual está súper bien hecho. Retrata una época en la que todo era muy bello, tiene ese costado exótico que te lleva al pasado del Tánger tan cosmopolita y llena de gente diversa. Ya que no podemos viajar en el tiempo, la serie nos transporta allí. Yo me quedaría en esos cabarets todos los fines de semana”, seduce la ex chica Almodóvar que leyó la obra de Nin en su adolescencia.

Claramente la personificación y el aspecto de Lucy operan como un alterego de la escritora. Sin embargo, el lado salvaje de sus escritos aquí son una capa de maquillaje abultada e impactante. “Decían que Nin era provocadora, y lo que ella quería era experimentar sin condicionamientos ni barreras. “Yo no sé quién soy, déjame que lo descubra”, ese era su pensamiento. Encuentro que su obra es muy actual para las chicas. Su osadía y ese atreverse a ser libre. En esa carga ya hay libertad. Nos dejó las ventanas abiertas”, concluye De Palma.





Programados

* WandaVision (Disney +) se ha convertido en la serie más vista en todo el mundo, según una encuesta de Parrot Analytics publicada por Forbes. Irónicamente, el éxito del visionado se debe a la estrategia de estrenar un capítulo por semana. La entrega del universo Marvel contempla nueve episodios y el último se emitirá en la primera semana de marzo.

* HBO estrenará Beartown este lunes a las 22 hs (también estará disponible en HBO GO). La miniserie de cinco episodios transcurre en un pago sueco volcado al hockey. Hay una estrella en ascenso, violencia de género y el microcosmos de un auténtico pueblo chico y heladas grandes.

* El 1 de marzo habrá nuevos episodios de la décima, y extendida, temporada de The Walking Dead a través de Star Channel. La señal viene a reemplazar a todo el arco de Fox y servirá de antesala al desembarco de Star + hacia mediados de año. El objetivo de plataforma es abarcar el mercado adulto que deja de lado Disney + y contará con el añadido de producciones de ESPN. Mientras, los walkers harán de las suyas.

El personaje:

Christy de Mom (Anna Faris). Madre soltera, alcohólica en recuperación, que lidia con sus hijos y con su trabajo. Falta mencionar a su propia progenitora, también ex adicta y cocinera de metanfetamina. Tras ocho temporadas la protagonista abandonó la serie, siguieron con una temporada más pero acaban de anunciar su cancelación. Madres hay varias pero lo que se dice “mom”… hubo una sola.