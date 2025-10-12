La ciudad de Córdoba se vio conmocionada en las últimas horas, tras el hallazgo de una mujer sin vida en el interior de su vivienda, ubicada en el barrio Villa Cornú. Según los primeros informes, el cadáver presentaba mutilaciones en las piernas.

Este domingo, luego de que una vecina preocupada presentara una denuncia porque no veía a la víctima salir o ingresar del hogar desde hacía un mes, la policía se presentó en el domicilio, sobre la intersección de las calles Tabacué y Vulcan.

Al llegar, los policías constataron que la casa se encontraba completamente cerrada, por lo que solicitaron la intervención de efectivos de la Dirección de Bomberos, que lograron forzar las aberturas para ingresar al inmueble.

En la vivienda se encontraron con una mujer sin vida, con mutilación en sus miembros inferiores, y dos perros.

Si bien se estima que los animales podrían ser los responsables de las mutilaciones, las autoridades aclararon que aún queda comprobar si estas heridas se realizaron post mortem o si estuvieron directamente vinculadas a la causa del deceso.

Para ello, se aguarda el resultado de las pericias forenses que permitirán determinar la causa y la data de la muerte.