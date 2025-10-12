El bloque demócrata del Senado de Estados Unidos presentó un proyecto de ley para evitar que la administración de Donald Trump brinde asistencia económica a la Argentina durante la gestión de su actual presidente, Javier Milei.

La iniciativa “NoArgentina Bailout Act”, presentada por Elizabeth Warren y respaldada por legisladores como Tim Kaine, Bernie Sanders y Cory Booker, propone prohibir al secretario del Tesoro, Scott Bessent, utilizar el Fondo de Estabilización Cambiaria (FSE) para operaciones de rescate financiero.

Desde el sector demócrata aseguran que el paquete de asistencia no busca estabilizar la economía argentina, sino proteger las apuestas de fondos privados como BlackRock, Fidelity y Pimco.

“Es un rescate a los ricos disfrazado de ayuda internacional”, señaló Warren en un comunicado.

En ese sentido, la senadora pidió una investigación sobre los vínculos financieros entre funcionarios de la administración del presidente estadounidense Donald Trump y “fondos de cobertura con inversiones en la Argentina”.

“Trump prometió poner a Estados Unidos primero, pero está poniendo a sus amigos multimillonarios por delante del pueblo”, concluyó Warren.