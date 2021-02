Alberto Fernández viaja a México con la producción conjunta de vacunas en agenda

Desde Ciudad de México

Este domingo a la medianoche el presidente, Alberto Fernández, volará, junto a su comitiva, hacia la ciudad de México donde ya tiene confirmada una apretada agenda de tres días en la que, no sólo se reunirá con su par mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sino también con grandes empresarios e intelectuales y será orador en uno de los actos por los 200 años de la independencia mexicana. El mandatario, y los funcionarios con los que viaja --entre los que están el canciller, Felipe Solá y el ministro de Economía, Martín Guzmán-- iban a volar en un vuelo comercial, pero, según informaron desde Casa Rosada a PáginaI12, lo harán en un vuelo privado por recomendación de las autoridades sanitarias de ambos países, y de la casa militar por términos de seguridad. Llegarán al Distrito Federal a las nueve de la mañana --hora argentina-- y a las 13 Fernández tendrá la primera reunión con empresarios en el hotel en el que se hospedará. El regreso al país será el miércoles por la noche.

Desde la embajada mexicana en Argentina informaron a este diario que en su encuentro, los mandatarios "van a conversar sobre los principales temas de la agenda bilateral, regional y multilateral, entre los que destacan la colaboración para producir vacunas, así como para la creación de la Agencia Latinoamericana y Caribeña del Espacio". Según explicaron, "ambas iniciativas surgieron a partir del Programa de Trabajo de la Secretaría Pro Témpore de México 2020-2021 de la CELAC". Tal como adelantó PáginaI12, la comitiva estará integrada por Solá, Guzmán, la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca, los secretarios General de la Presidencia, Julio Vitobello y de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, el vocero Juan Pablo Biondi; y el asesor presidencial Ricardo Forster.



La compleja situación sanitaria en México

La situación sanitaria que transita México es muy distinta a la que actualmente vive Argentina. La semana pasada el DF abandonó el color rojo en el semáforo epidemiológico para pasar al naranja y se ubica como uno de los principales focos de contagio del país.

Este sábado, en todos los informativos locales, fue noticia que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Hugo López-Gatell, había dado positivo de covid-19. El presidente López Obrador, también lo tuvo y fue dado de alta los primeros días de febrero y así mismo el embajador argentino, Carlos Tomada.

El DF suma en total 538,974 casos y, hasta el viernes, había registrado 33.382 muertes. Por sus calles habitualmente coloridas y alegres se ven comercios cerrados y con cierta regularidad pasan camionetas de la policía local que mediante un megáfono consigna: "estamos en alerta por covid19: quédate en tu casa y, si no es necesario, no salgas; no hagas fiestas; si sales usa cubrebocas y mantén distancia. Necesitamos de tu colaboración para disminuir contagios".

Además, si bien esta ciudad se caracteriza por ser la segunda con más museos en el mundo, la mayoría de ellos, como el Museo Soumaya, el Castillo de Chapultepec y la Casa Azul de Frida Kahlo, se encuentran cerrados y así permanecerán hasta que mermen los casos.

A nivel país, la Secretaría de Salud, reportó 7,829 nuevos contagios de covid-19 en las últimas 24 horas, lo cual suma 2,030,491 casos en todo el territorio. El número de muertos, en tanto, llega a 178,965.

En cuanto a la vacunación, en una población de aproximadamente 126.2 millones de personas se aplicaron, hasta ahora, 1,656,304 dosis. Otra noticia que tuvo relevancia en la prensa local fue que este sábado arribaron al país centroamericano más de 200 mil dosis de la vacuna china Sinovac, mientras que el lunes llegará un número similar de Sputnik V.

Las dosis no alcanzan en México, pero tampoco en Argentina ni en muchos países de la región. Mientras tanto, en países como Canadá, los gobiernos compran dosis para superar varias veces su población.

Por eso, López Obrador y Fernández tienen el objetivo de ponerse a la cabeza del reclamo por más vacunas para latinoamérica y pedir una distribución mundial más equitativa. Ese, según subrayaron desde Cancillería, será uno de los ejes que trabajarán. "Es un pedido justo y, junto a AMLO, aspiramos a liderar el reclamo que va en línea con lo que dice el Papa", expresaron desde la cartera que conduce Solá.

El canciller Felipe Solá, que también viajará, se aplicó la vacuna y expresó que lo hizo con turno por ser mayor de 70 y vivir en provincia de Buenos Aires.

Más allá de las medidas concretas que el mandatario tomó luego de los hechos irregulares, el viaje estará teñido por ese episodio que fue reflejado en la mayoría de los medios mexicanos.

El diario La Jornada, por ejemplo, tituló: "'Vacunación VIP' en Argentina es 'imperdonable', dijo Alberto Fernández", y citaron declaraciones que el presidente dio a PáginaI12 en las que aseguró que "Ginés era un gran ministro. Y además lo quiero. Pero lo que hizo es imperdonable". No fue el último tuit del mandatario al respecto, este domingo, el Presidente usó la red social para referirse una vez más al episodio que motivó la salida de Ginés González García del ministerio de Salud.