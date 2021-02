Buscan en Bolivia a una adolescente salteña desaparecida 

Una adolescente de 17 años, oriunda de la localidad de Aguaray, en el extremo norte de Salta, se encuentra desaparecida desde las 9.30 del miércoles 17 de febrero y motivó una cooperación nacional e internacional en procura de dar con su paradero, que se presume ya fuera del país.

En el caso interviene el fiscal de Salvador Mazza, Armando Cazón. El Ministerio Público Fiscal informó que hay testimonios de que la chica viajó al fronterizo pueblo de Salvador Mazza acompañada con un hombre mayor, durante la madrugada del mismo día en que fue reportada como desaparecida.

La denuncia fue radicada por la madre de la adolescente, que fue identificada como Agustina Fabiana Casasola, y de esa manera se activó el Protocolo de Búsqueda, con comunicación a fuerzas provinciales y federales. Se incluyó a la Policía de la Provincia, a través de personal de la Brigada de Investigaciones N° 4, de Tartagal y la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional Argentina, Aduanas y Migraciones. La Fiscalía también informó que se implementaron controles en rutas nacionales, con fotografías e información brindada por familiares de la adolescente, con el fin de dar con su paradero.

Asimismo, la Fiscalía indicó que trabaja en contacto con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FLCC) de la ciudad de Yacuiba, en el Estado Plurinacional de Bolivia, cuyos efectivos colaboran en la búsqueda.

Se informó que además de la tarea conjunta con organismos del Ministerio del Interior de la Nación, la Secretaría de Búsqueda de Personas de Ciudad Autónoma de Buenos Aires y autoridades judiciales de Bolivia, se avanza en una investigación sobre los antecedentes y perfil del adulto con el que se encontraría la adolescente, con información aportada por el Ministerio de Seguridad de la Nación y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), de la Procuración General de la Nación.

Entre las medidas tendientes a lograr la localización de la chica, la Fiscalía detalló que realizó evaluaciones ambientales, tomó declaraciones testimoniales y pidió informes sobre movimientos de pasajeros a las terminales de Ómnibus de la zona, donde se encuentran el Paso Internacional Salvador Mazza-Yacuiba, y al menos 167 pasos ilegales.

También se solicitaron intervenciones telefónicas y se trabaja en la verificación de distintas datos publicados en medios de comunicación y redes sociales. El Cuerpo de investigaciones Fiscales (CIF) se encuentra abocado a la realización de distintas pericias y también interviene con asistencia profesional a la familia.

La última vez que fue vista, la chica vestía un jean azul, remera blanca y campera roja.

La presidenta de la Fundación Volviendo a Casa, Isabel Soria, que interviene brindando acompañamiento a la familia y haciendo de nexo con la Fiscalía, puso énfasis en que hasta el momento no hay novedades del paradero de la niña.

Pero por otro lado, el periodista Raúl Costes accedió a un audio atribuido a la adolescente en el que afirma que se fue de la casa porque su madre la maltrataba y asegura que regresará a su tiempo: "No me sigan buscando porque yo en algún momento voy a volver. La verdad es que ahora no quiero volver, pero yo voy a volver (...) Yo me salí de mi casa por mi propia voluntad porque ya no aguantaba que mi mamá me siga maltratando e insultando de muchas maneras y groseras". Después de afirmar que está embarazada la voz termina ratificando que no regresará señalando que eso se lo trasmitió a su padre.

Sin embargo, la hermana de la adolescente, Sofía Cueto, difundió un comunicado para aclarar que "sigue desaparecida" y que "El padre de mi hermana nunca habló con ella".

Cueto se quejó de la naturalización de la desaparición de una adolescente. "Evidentemente no tienen el más mínimo sentido de conocimiento de lo que significa la coacción la manipulación de una menor en condiciones de vulnerabilidad", señaló. Desde la desaparición de la chica, se viene rumorando que los implicados serían un hombre proveniente de la provincia de Córdoba y otro de nacionalidad venezolana. "Mi hermana tiene apenas 17 años recién cumplidos. Ninguno de los medios publicó las irregularidades de este tipo conocido por todo el mundo en Aguaray y países extranjeros como estafador, corrupto, mal viviente. Y como es que ellos tienen acceso a audios, videos, todo de una nena. Por favor: ¿Por qué quieren tapar a los tipos? ¿Qué ocultan?¿Qué quieren hacer con mi hermana?", cuestionó.

Después del audio, otro periodista local consiguió grabar una videollamada donde se ve y escucha a la adolescente. Costes contó que este comunicador manifestó que no había publicado el audiovisual, sino que lo entregó a la Brigada de Investigaciones y al interventor municipal Adrián Zigarán, después lo vio viralizado en redes sociales y medios de comunicación.

Costes señaló que en el audio la chica tiene una tonada venezolana y que por ello la hermana sostuvo que no podía reconocer si se trataba de su hermana o no. Además, el periodista indicó que hay contradicciones entre lo que la adolescente dice en el audio y lo que después relata en el video, en uno dice que si la madre se llegaba a enterar de que está embarazada le iba a pegar y en el otro, que su madre ya sabía.