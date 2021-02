Una guía bonaerense para personas con celiaquía

El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires presentó una guía alimentaria y educativa para las personas con celiaquía con pautas de una alimentación saludable sin TACC. Según precisó la cartera, la guía se enmarca en el Programa de Asistencia Alimentaria al Paciente Celíaco (PAAC), que se percibe a través de una tarjeta y debe gestionarse en cada municipio.

La guía detalla que es importante tomar agua a diario; comer frutas y verduras en todas sus variedades y colores y en lo posible frescas; que se pueden consumir quesos y leches libres de gluten y granos, harinas, féculas y almidones de maíz, arroz, amaranto, trigo sarraceno, quinoa, algarroba, mijo, porotos, garbanzos, lentejas, arvejas, soja, fécula de papa y mandioca.

También recomienda harinas denominadas "premezclas", panes, galletitas, pastas de cereales permitidos, todos ellos "en envase cerrado y que sean APTOS Libres de Gluten con el logotipo".

Aconseja preferir alimentos frescos y en caso de ser envasados deben estar herméticamente cerrados y con el logo y con la leyenda alimento libre de gluten. Las milanesas; croquetas; albóndigas con pan rallado-rebozador no son aptos; carnes frescas deben observar que no estén en contacto con estos. También recomienza utilizar bolsa de uso exclusivo para trasladar alimentos Libres de Gluten, no mezclar con otros alimentos.

En el caso de alimentos industrializados, seleccionar únicamente aquellos que estén autorizados expresamente como libres de gluten, con el logotipo identificatorio Sin TACC "Libres de Gluten".

Para acceder al programa PAAC, los interesados deberán acercarse a su municipio y presentar la certificación diagnostica y negativa de ANSES. Además, podrán realizar consultas al correo electrónico [email protected]

El PAAC contribuye a garantizar la seguridad alimentaria en personas con condiciones de vulnerabilidad social, quienes por su celiaquía necesitan asistencia especial. Para tal fin, el ministerio de Desarrollo de la Comunidad hace entrega de una tarjeta de débito, a través del Banco Provincia, con un monto de dinero mensual destinado a la compra de alimentos.