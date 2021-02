Concejales quieren escuchar las prioridades legislativas de la intendenta

El encuentro de hoy, previsto para las 10 en el Centro Cívico Municipal, entre la intendenta Bettina Romero, secretarios de su gabinete y concejales capitalinos, es la culminación de dos anteriores en los que funcionarios municipales informaron a los legisladores sobre aspectos de la gestión.

La primera reunión fue para conocer el estado de las prestaciones del contrato del servicio de Higiene Urbana por parte de Agrotécnica Fueguina, en el segundo encuentro los concejales se interiorizaron de la planificación del área de Movilidad Ciudadana y sobre la ejecución del plan de obras públicas.

En principio, los concejales iban a llevar un temario unificado, lo que parece que no fue posible y aunque este no sea taxativo, la mayoría de los ediles comparte inquietudes en torno a la actividad legislativa de este año y prevalece la idea de que la actividad electoral no entorpezca el trabajo en el Concejo.

La concejala Susana Pontussi, que preside la comisión de Servicios Públicos, Actividades Comerciales y Privatizaciones, dijo, por ejemplo, que queda por revisar el proyecto de ordenanza enviado el año pasado por el Ejecutivo que regula el sistema de padrinazgo de espacios verdes y definir qué perfil se le va a dar a los locales comerciales del Pasaje Beltrán en el Parque San Martín, cuyas concesiones se prorrogaron hasta diciembre de este año.

También está pendiente de tratamiento el proyecto que modifica el sistema de soportes de antena antenas de telefonía celular.

Los concejales tienen además en espera para abordar el tratamiento de modificaciones al Código Tributario, que el año pasado se aprobaron parcialmente cuando se trató el Presupuesto 2021.

En el Concejo Deliberante está presentado también un proyecto de Código de Convivencia, de autoría del concejal José Gauffin, y otro del concejal Abel Moya para unificar el Código de Faltas.

Desde el Ejecutivo Municipal hubo cierto hermetismo en cuanto a las prioridades legislativas que interesan para este año, aunque se sabe que el Código de Convivencia podría estar entre los intereses de la intendenta, así como algunas iniciativas de orden fiscal, los índices urbanísticos definidos para el vacío urbano de Chachapoya y el acuerdo con el Ministerio de Seguridad de la provincia por los controles conjuntos de tránsito, entre la Secretaría de Movilidad Ciudadana y la Policía.

Ordenanzas promulgadas

Seguramente los concejales querrán saber cómo marcha la aplicación de varias ordenanzas promulgadas a fines del año pasado, entre ellas la creación del Parque del Otoño, que fue vetada por el Ejecutivo e insistida por mayoría en el Concejo Deliberante.

Entre las normas promulgadas se cuenta una modificación a la ordenanza sobre Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, por la que se dispuso Implementar un cronograma gradual mediante el cual los productores, importadores y distribuidores de elementos o productos de difícil o imposible reciclaje y de aquellos que, siendo residuos urbanos, presenten características de toxicidad y nocividad significativas, se hagan cargo de su reciclaje o disposición final.

Y también, que la autoridad de aplicación deberá instalar de manera mensual e itinerante en todo el ejido municipal un mínimo de 3 contenedores, los que estarán diferenciados y señalizados, destinados a la recolección de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEES) que se encuentren en estado de obsolescencia y desuso y realizar campañas masivas y frecuentes para la difusión de los lugares en donde se ubicarán los mismos.

Otra ordenanza promulgada es la que incorporó nuevas calles de convivencia al microcentro y un cuadrante de zona calma, la ordenanza que creó el Programa Lengua de Señas Argentina, en el ámbito municipal, la creación de las Ferias Itinerantes para el abastecimiento barrial en el ámbito de la ciudad de Salta y los baldíos sustentables.