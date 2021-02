Con Tristán Bauer en Salta, se presentó el libro del Qhapaq Ñan

"Siempre hemos mantenido nuestra identidad y nuestra dignidad y hoy nos sentimos cómodos y cómodas en decir que somos pueblos originarios", señaló ayer Manolo Copa, referente de la comunidad de Santa Rosa de Tastil, de Salta, durante la presentación del libro, Qhapaq Ñan. Una vía de integración de los Andes en Argentina.

La obra, editada por el Ministerio de Cultura de la Nación, es un itinerario cultural originario sobre el camino que consolidaron los Incas en el siglo XV en Argentina. Allí se reúnen relatos e investigaciones de las 7 provincias que integran el camino incaico en el país: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, San Juan y Mendoza.

El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, participó de la presentación, en el Cabildo Histórico de Salta. Afirmó que en cada una de las imágenes y textos se puede ver "el nacimiento de esos caminos". En ellos, "están la vida de tantos hombres y mujeres con sus espíritus, llenando sus espacios y armando el entramado de nuestra América", dijo ante otros funcionarios nacionales y provinciales, y representantes de los pueblos originarios de la provincia.

El trabajo de recolección y edición se hizo durante todo 2020 y surgió de la Secretaría de Patrimonio Cultural de la Nación, dirigido por Virginia González. La secretaria dijo durante el acto que para salir de la actual crisis ambiental, que es también una crisis civilizatoria, es necesario defender la supremacía de las comunidades originarias. "No solamente como un testimonio del pasado, sino como una clave para pensarnos como país y región en el siglo XXI", aclaró.

Tristán Bauer, Sabrina Sansone y Manolo Copa

Algunos textos los escribieron el salteño Manolo Copa y la mendocina Claudia Herrera, ambos originarios, que profundizaron sobre la cosmovisión andina, la identidad y el papel de la mujer originaria. Copa no escatimó palabras durante el evento y emocionado dijo que cuando se habla de ese camino incaico, para ellos, los habitantes de Tastil, "es la vida misma, es la esperanza nuestra. Es el hilo invisible que nos lleva de nuevo a los pensamientos que nuestros antepasados tuvieron".

"Es casi imposible no hablar de un camino, de una huella y saber que estamos aquí para decir que también se lo dejamos a nuestros hijos y nietos", agregó. Además, agradeció la convocatoria que se hizo desde la Nación porque les hace saber que son parte del Estado y por eso instó a los distintos gobiernos a que los sigan acompañando en inversión, cuidado y protección de los territorios indígenas.

Otro que aportó desde los escritos fue el arqueólogo e investigador del Conicet Axel Nilsen, quien fue el encargado de hacer una revisión del recorrido geográfico de las 7 provincias que forman parte del Tahuantinsuyo (el territorio que abarcó el imperio incaico). Esa tarea resultó un repaso para el arquéologo porque ya lo había hecho hace 30 años en su tesis doctoral. Ahora consideró que "fue una oportunidad de volver sobre las cosas del principio".

Nilsen explicó ante Salta/12 que "no era sólo el Imperio Inca, sino muchos aspectos de la cosmovisión andina que subyasen al imperio y camino incaico". Por eso señaló que el libro le parece original en su totalidad porque "toda la orientación del proyecto apunta a tomar el camino incaico como una especie de punto de entrada para conocer los valores de la cultura andina". "Si uno no entiende la concepción inca, no va a entender el por qué de la construcción de ese camino", subrayó.

En el acto también estuvo la secretaria de Cultura de la Provincia, Sabrina Sansone, quien indicó que esta edición muestra "el valor que tiene el Qhapaq Ñan". Aseguró que nada puede ser cuidado y respetado si es que no se le da una visibilización, algo que justamente vienen haciendo las comunidades desde hace tiempo.

Bauer, como cierre del acto, dijo que lo narrado en el libro es una "tela luminosa y es una guía para todos nosotros". "En esa luminosidad tenemos que hacer este camino latinoamericano", acotó. El ministro viajará hoy a la comunidad de Tastil, en los Valles Calchaquíes de Salta; y el viernes, presentará el escrito en el Museo Nacional Terry, ubicado en la localidad de Tilcara, en Jujuy.

Desde la Nación asumieron la tarea de difundir la obra durante todo 2021 y coordinar acciones con Educación para ofrecer material didáctico sobre las investigaciones vertidas en esta primera edición.

Lo que quieran las comunidades

El subsecretario de Patrimonio Cultural de la Provincia, Diego Ashur Mas, contó a Salta/12 que además de la presentación también se realizaron actividades previas. El martes hubo una reunión con los responsables de cultura de las 7 provincias que integran el Qhapaq Ñan. Al día siguiente, hicieron lo mismo los encargados del área de patrimonio de cada jurisdicción.



"Hicimos un estado de situación porque desde que empezó la la pandemia no nos habíamos podido reunir, a no ser que sea un Zoom", relató. En los encuentros pudieron trazar líneas de trabajo sobre políticas culturales articuladas con Nación.

Los responsables del área de patrimonio, además, firmaron un acta acuerdo y pactaron que el eje del proyecto que se presentó ayer es "preservar el patrimonio con el objetivo de llevar desarrollo a las comunidades". En este punto, Ashur Mas explicó que ese desarrollo será posible siempre y cuando las propias comunidades originarias sean parte de la gestión y decidan lo que quieran hacer con los bienes culturales.

Reunión con Sáenz

Antes de la presentación del libro, el ministro de Cultura de la Nación se reunió con el gobernador Gustavo Sáenz. En el encuentro, en la Casa de Gobierno, diagramaron actividades conjuntas que se integrarán a la agenda que se prepara en el marco del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del Héroe Nacional Martín Miguel de Güemes.

“Es un hombre de una dimensión extraordinaria y por eso entre Nación y Provincia estamos programando varias actividades para recordar la figura de Güemes”, dijo Tristán Bauer. Además adelantó que se trabaja en la posibilidad de una producción sobre Güemes para el canal Encuentro.

Bauer también recordó la inversión que se realizó la Nación para los artistas de la provincia. Más de mil artistas y 188 espacios culturales fueron asistidos con una inversión de más de 80 millones de pesos. El ministro señaló que se dará continuidad a esta tarea.

“En estos tiempos de pandemia las industrias culturales han recibido un gran impacto; así que tenemos que trabajar unidos y entre todos defender la cultura, manteniendo la llama encendida”, sostuvo.