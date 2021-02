Docentes salteños aceptaron un bono de $10 mil y una suba del 4,5%

Después de dos extensas jornadas, la Mesa Intergremial de Salta, que reúne a los gremios docentes, firmó el acta acuerdo con el gobierno provincial para cerrar las paritarias 2020 que habían quedado pendientes por la pandemia.

Lo pactado es un bono por única vez de $10 mil a pagarse en el sueldo de febrero y un incremento del 4.5%, tanto en el básico como en los demás ítems que tienen los trabajadores de la administración pública.

Pero como todavía queda pendiente la discusión salarial de este año, para hoy a las 15 están nuevamente citados en Casa de Gobierno para iniciar las negociaciones por las paritarias 2021. Los gremios ya adelantaron que estarán a la espera de lo que se acuerde en la paritaria nacional, que también será tratada hoy, pero más temprano.

Volviendo a la paritaria del año pasado, el secretario general de la Asociación de Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Eloy Vidal Alcalá, aseguró ante Salta/12 que el acuerdo firmado ayer es "muy importante" porque se logró superar el porcentaje de inflación de 2020. Es que se pactó un incremento del 4.5% retroactivo a julio, tanto en el básico como en los demás ítems del salario, y así se llegó al 36.2%, por encima de la inflación anual, que fue del 36.1%.

Además, se sumó el bono de $10 mil pesos. Vidal Alcalá dijo que consiguieron "cubrir la diferencia del 2020 y estamos para arriba de la inflación". Lo resuelto modificó la primera oferta que presentó el miércoles último el ministro de Economía, Roberto Dib Ashur, y que sólo hacía referencia a un bono de $7 mil.

Ante esa propuesta, la Intergremial se sentó ayer a primera hora con su contraoferta, que consistía en dos bonos de $7 mil más un porcentual del 6%. Pero la Provincia argumentó no podía aceptarla por la situación económica deteriorada por la pandemia, contó Fernando Mazzone, secretario general de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), y finalmente se pactó en un punto intermedio.

Para las negociaciones por los incrementos de este año, los gremios consideran que con la proyección de la inflación, "no se puede hacer un cierre anual", sostuvo Mazzone. Por lo tanto, su intención es cerrar un primer acuerdo hasta junio, y volver a discutir entonces el incremento para la segunda mitad del año. Así se hizo en 2020, con la intención de rediscutir en julio, pero no pudo hacerse por la pandemia, por eso se cerró recién ahora.

"Estamos esperando el trabajo de Nación y mañana (por hoy), con la paritaria nacional se nos va a fijar un piso que marcará el rumbo para saber qué porcentaje vamos a pedir" para la primera parte de 2021, aclaró el titular de AMET.

Artículo por covid

En el encuentro de ayer la Mesa Intergremial pidió al ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de Salta, Matías Cánepa, que se cree y se anexe el artículo 24, Covid-19, al decreto 4118/97, que establece el régimen de licencias para el personal docente y no docente titular, transitorio y suplente interino del sector público y privado.

La solicitud se dio con la intención de que "no se perjudique" a los docentes, ya que no hay un apartado que contemple los contagios por la covid. Hasta el momento, si un trabajador de la educaicón se contagia, puede exceptuarse de sus labores a través de las "licencias de largo tratamiento", pero Mazzone explicó que en este caso, no se trata de una enfermedad de larga duración para que se aplique ese tipo de licencia.

La nota presentada por los gremios también informó que "el trabajador será de inmediato sometido al exámen médico y, si el doctor así lo aconsejare, le será impuesta la licencia, o dispensa que encuadre a esta reglamentación". En caso contrario, deberá ser reintegrado a sus funciones de inmediato, no computándose las inasistencias.

Con respecto al plan de vacunación a la docencia, Vidal Alcalá informó que el registro nacional docente que la Nación lanzó precisamente ayer, "en Salta no se va a aplicar porque nos informaron que ya tienen un listado de docentes". El cronograma para la inoculación tendrá en cuenta los distintos niveles de enseñanza obligatoria. Es decir, se iniciará con el nivel inicial junto a directivos y el personal administrativo; le seguirá la primaria; luego la secundaria y técnica, y concluirá con el nivel superior.

Escuela en malas condiciones no abre

A tan sólo días del inicio de clases, sigue abierto el interrogante sobre si las escuelas estarán en condiciones para su apertura. Los gremios docentes ya vienen señalando que el gobierno comenzó de forma tardía el plan de retorno.

Por lo tanto, en la última reunión, se dejó asentado que no habrá clases presenciales en aquellas escuelas que no estén en condiciones edilicias, sin personal o sin insumos de bioseguridad. "No abrirán las puertas hasta que se solucionen los problemas, pero sí se trabajará a distancia", aclaró Vidal Alcalá, para quien la situación "es realmente compleja porque cada localidad tiene una realidad diferente y ni hablar de las instituciones educativas".

En la visita que realizó a Salta a mediados de enero, el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, comunicó que se invirtieron $55 millones para la refacción de 104 escuelas.

Desde el gobierno de Salta, informaron ayer que ya llevan invertido más de $400 millones, desde diciembre, para el trabajo focalizado en sanitarios y en el acceso al agua. También comunicaron que giraron montos para la compra de insumos de limpieza y bioseguridad, como lavandina y alcohol en gel. Hasta el momento se giró una primera cuota a 1.268 establecimientos de la provincia, y de hacer efectivo un segundo depósito, dependerá de la necesidad de reposición de los artículos.

Con estos últimos informes, la secretaria de Gestión Educativa, Roxana Celeste Dib, adelantó que Salta se encuentra en condiciones de iniciar las clases el próximo lunes 1 de marzo.