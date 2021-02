Docentes aseguran que el Gobierno salteño accionó tarde el plan de retorno

A menos de un mes de iniciar el ciclo lectivo 2021, y con la fuerte expectativa de volver a la presencialidad, el Ministerio de Educación de Salta intenta avanzar en modo relámpago sobre el Plan jurisdiccional de retorno a clases presenciales para los distintos niveles educativos de la provincia que ya cuenta con la aprobación del Comité Operativo de Emergencia local. En paralelo, se emprendió la primera reunión con los gremios docentes para tratar las paritarias 2021.



Desde la Intergremial contaron que el principal tema del encuentro fue el retorno presencial a las aulas, y por eso consideraron que el gobierno de Salta inició de forma tardía la preparación para el regreso. En la cuestión paritaria, exigieron que primero se deben cerrar los acuerdos salariales del año pasado y que para 2021 al menos se pueda cubrir la canasta básica.

Para el secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), Vidal Eloy Alcalá, la vuelta a la presencialidad "tiene la misma importancia que la tarea salarial". En ese sentido, señaló que "falta mucho" en la cuestión edilicia de las escuelas. "Si bien se está trabajando con Nación y los municipios, creo que no alcanza el tiempo porque el gobierno empezó tarde", consideró.

En la provincia existen actualmente 890 establecimientos educativos. Los gremios han manifestado reiteradamente que hay un porcentaje de ellos que carece de agua potable o no cuentan con el arreglo de los baños.

En la visita que realizó a Salta a mediados de enero, el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, comunicó que se invirtieron 55 millones de pesos para la refacción de 104 escuelas; además, están en ejecución 5 nuevos edificios que reúnen más de 5 mil metros cuadrados y se aprobó la construcción de 13 jardines de infantes con una inversión superior a medio millón de pesos.

Mientras tanto, la secretaria de Gestión Educativa del Ministerio de Educación de Salta, Roxana Celeste Dib, dijo ayer en conferencia de prensa que se realizó un relevamiento sobre el estado actual de las escuelas y afirmó que se está trabajando en sus refacciones teniendo como prioridad la garantía del acceso al agua para el inicio el 1 de marzo. Sin embargo, sostuvo que "no se largarían las clases" en aquellas instituciones que no estén garantizados los insumos y el estado edilicio no esté en condiciones.

En ese punto, desde la Unión de Docentes Argentinos (UDA) reiteraron que el gobierno provincial "empezó tarde" el plan de retorno y "tendrán que hacer un gran esfuerzo para que las escuelas estén en condiciones". "Vamos a seguir preservando la salud de los docentes y además, sabemos que si llega la segunda ola (de contagio) hay que estar preparados", afirmó su titular, Guillermo Burich.

Para el secretario general de la CTA Salta y representante de la Agremiación Docente Provincial (ADP), Fernando Mazzone, más allá de que la primera reunión tuvo un balance positivo, la última palabra sobre la apertura de las escuelas la tendrán sus directivos. "Será el director el que diga si hay ordenanzas o si la escuela está en condiciones, pero eso se sabrá cuando se hagan presentes los alumnos", apuntó.

Por su parte, la principal autoridad gremial de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Mabel Álvarez, aseguró que el avance que se está viendo "es mínimo por ahora", más allá del trabajo emprendido desde el Ministerio. Por eso, subrayó que la vuelta a la presencialidad "se dará cuando estén dadas las garantías en el aspecto sanitario, de infraestructura, de recursos humanos y salarial". "Dijeron que están trabajando de forma veloz, pero obviamente hay mucho por hacer", destacó.

La falta de recursos humanos

Otra de las preocupaciones que manifestaron los gremialistas fue la falta de recursos humanos para el personal de maestranza. Ya en junio del año pasado, Salta/12 adelantaba que eran 548 las ordenanzas comprendidos dentro de los grupos de riesgo ante la covid-19 y que por lo tanto deberán tener una suplente.

Fernando Mazzone contó que esto se trató con el ministro de Educación Matías Cánepa, y desde la cartera educativa se informó que serían 700 las personas que trabajarían como ordenanzas en la Capital. Su contratación sería a través del programa nacional Potenciar Trabajo.

Por su parte, la delegada de los docentes autoconvocados de Capital, María Montoya, consideró que para toda la provincia se deberían sumar 1.500 nuevas ordenanzas. Recordó que el pedido de contrataciones para este sector se viene arrastrando desde hace año, porque "son muchas las matrículas (de estudiantes) ocasionando que algunas escuelas estén superpobladas".

Los docentes autoconvocados por el departamento de Capital mantendrán hoy una asamblea abierta desde las 17 en el Centro Vecinal 20 de Febrero, ubicado en la calle Necochea 1635. Informaron que lo harán bajo los protocolos de bioseguridad.

En su momento, Burich ya había denunciado que “hay muchos cargos de ordenanzas que no se cubren", que estas vacantes se produjeron porque hubo cambios de funciones o se jubilaron, y hoy se dan casos de algunas escuelas que funcionan con un ordenanza para cada turno. Según el gremialista, lo óptimo sería que un establecimiento tenga de cuatro a seis personas en el puesto.



A la falta de ordenanzas y ante la sobrepoblación en las escuelas, Montoya sumó la falta en la designación de nuevos docentes. Más si se tiene en cuenta que algunos profesionales forman parte del grupo de riesgo y no podrán regresar a las aulas. Hasta el momento, se supo que son 197 los docentes salteños que enseñan sólo en séptimo grado y que no podrían volver.

En tanto, la secretaria de Gestión Educativa dijo en este aspecto que aquellos docentes "que estén en situación de riesgo no van a retomar de manera presencial, pero que sí podrían hacerlo de manera remota".

Sin números aún

En la cuestión paritaria, los gremios docentes reiteraron que es prioritario que primero se cierren los acuerdos con respecto a 2020. Esto se debe a que en julio del año pasado se debía hacer la segunda negociación anual, pero fueron suspendidas a causa de la crisis sanitaria y económica profundizada por la pandemia del coronavirus.

Los gremios aseguraron que este planteo fue un punto de coincidencia con el ministro de Economía de Salta, Roberto Dib Ashur, quien planteó dos posibilidades para saldar la deuda. La primera correspondería a un bono y la segunda, a un incremento porcentual en el sueldo básico.

Si bien aún el tema no fue debatido en profundidad por la Intergremial, desde AMET manifestaron su desacuerdo con el bono ofrecido y pidieron que sea porcentual e impacte en el básico. "Eso hay que trabajarlo porque hay diferencias entre los gremios", subrayó. Mazzone sumó al debate que debe ser un arreglo que "no sea a largo plazo".

Con respecto a la paritaria 2021, el gobierno aún no ofreció un porcentaje de aumento, pero Dib Ashur dejó en claro que no se trataría de un acuerdo cerrado sino que dependería de la cuestión inflacionaria. Para la semana que viene quedó establecida la reunión de la paritaria nacional en Buenos Aires.

La delegada de ATE afirmó que en el acuerdo de este año se debe tener en cuenta una caída de casi el 10% en los salarios docentes. Por eso, indicó que el acuerdo 2021 al menos debe igualar el monto de la canasta básica, que hoy supera los $52 mil. "Al igual que los otros sindicatos, no hemos planteado un porcentaje determinado, pero se debe tener en cuenta el precio de la canasta familiar hoy", reiteró.

El punto planteado por Álvarez fue motivo de coincidencia para la delegada autoconvocada Montoya, a pesar de las críticas que mantienen hacia la representatividad gremial. Dijo que desde el sector tampoco tienen un porcentaje definido, pero que "hoy por hoy con la inflación que sufrimos los trabajadores, la situación es inestable". A modo de ejemplo, sostuvo que un docente que recién se inicia con un solo cargo cobra cerca de $35 mil.

De igual manera, Daniela Planes, representante de Pan y Rosas del PTS y de la Agrupación 9 de Abril, señaló que este aspecto es importante por la suba en la nafta que se dio en el último mes y que "repercute en la cadena de productos alimenticios". "El tema es ir por un salario a igual a la canasta básica, y eso es lo que vamos a comenzar a debatir en la asamblea del jueves (por hoy)", recalcó.