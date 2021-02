Nadal también se bajó de Acapulco

Un día después de haber anunciado su baja del torneo de Rotterdam de la semana próxima, el español Rafael Nadal, número dos del mundo, renunció también a participar en el certamen de Acapulco, previsto entre el 15 y el 20 de marzo y en el que debía defender el título, debido a una molestia en la espalda, que ya le había provocado problemas en el Abierto de Australia.

"Lamento mucho no participar en Acapulco 2021. Es un año difícil para todos y mi actual estado de salud, con una dolencia en la espalda, hace imposible realizar un viaje tan largo", indicó el tenista en su cuenta de Twitter, para explicar su decisión. "Me encanta Acapulco, he jugado los últimos cuatro años, pero este año no ha sido posible. ¡Ojalá en 2022!", agregó Nadal.





El español ya había renunciado el jueves al torneo de Rotterdam, Países Bajos, por recomendación de su médico, que le indicó reposo después del esfuerzo al que se había sometido en Melbourne. Desde esta forma, Nadal seguirá sin fecha de reaparición tras su eliminación ante el griego Stefanos Tsitsipas en los cuartos de final del Abierto de Australia, primer Grand Slam de la temporada.