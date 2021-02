Ya funciona la aplicación para que se anoten los docentes

El Gobierno nacional se comprometió a comenzar la vacunación a los docentes a partir de la próxima semana con el millón de dosis que llegaron de China y que produce el laboratorio Sinopharm. A tal efecto ya está funcionando la aplicación que le permite a los trabajadores de la educación anotarse para recibir la primera dosis de la vacuna anticoronavirus. En tanto, y según una encuesta nacional, en la Argentina creció del 50 al 70 por ciento la disposición para vacunarse.

El registro de inscripción está destinado al personal de establecimientos educativos tanto docente como no docente, personal directivo o de apoyo de instituciones educativas oficiales de cualquier nivel, desde inicial hasta superior.

Mientras tanto y según la encuesta de la consultora Zuban Córdoba, la disposición de los argentinos para vacunarse creció del 50 al 70 por ciento del mes de enero a febrero. Ante la pregunta "¿Si hoy estuviese disponible una vacuna. Usted se vacunaría contra la Covid-19?", la aceptación en enero fue del 49,9 por ciento y creció al 69,2 por ciento en febrero, de acuerdo a la encuesta difundida a través de a red social.

En enero, un 27,6 por ciento respondió "no" y 22,5 "no sabe/no contesta". En tanto, en febrero, el "no" bajó a 16,4 por ciento. La medición se realizó sobre un universo de 1.200 casos, en conglomerados urbanos entre una población de mayores de 16 años.