Referenta trans y un joven, víctimas de un ataque discriminatorio en Tilcara

La referenta trans Sharon Renata Mendoza, de 30 años, junto a un joven de 22 años, fueron víctimas de una agresión por parte de tres varones el pasado domingo en la localidad jujeña de Tilcara. La denuncia fue radicada el lunes, los agresores hasta el momento no han sido identificados. El INADI intervino ante este ataque discriminatorio. Mendoza señaló que la homolesbotransfobia persiste en Jujuy y que es más fuerte en el norte de la provincia.

Mendoza es embajadora LGBT en la Quebrada de Humahuaca. El pasado domingo alrededor de las 23.30 se encontraba con un amigo de 22 años en una calle que corta la avenida Costanera cuando tres varones desconocidos, de una edad aproximada entre 16 y 20 años, empezaron a agredirles. "Uno nos pegó con piedras, los otros dos ayudaron a golpear. A uno lo pude empujar para que no nos pegue más. Mi amigo es hetero, lo conozco hace bastante tiempo, nos insultaron y nos atacaron directamente", relató la referenta. "Él ha recibido más golpes que yo", añadió y contó que él se interpuso para defenderla.

"Mi amigo se descompensó (...), no respiraba. Estaba sola y no sabía qué hacer. Corrí a tocar a una casa a pedir auxilio. Gracias a que grité salieron los vecinos a ver qué pasaba. Había pasado como media hora. Lo cargamos en un auto y fuimos al hospital", relató. Lo llevaron en un vehículo particular porque la ambulancia demoraba en llegar. El joven quedó internado hasta el lunes. Recién ese día por la tarde fueron ambos a realizar la denuncia en la comisaría.

Mendoza contó que habló con el director de turismo municipal, Juan Castello, quien dio intervención al INADI. El organismo emitió un comunicado en repudio a este ataque que calificaron de "transfobia extrema", contrario a los derechos humanos.

"Es necesario lograr una sociedad jujeña respetuosa de las identidades sexuales, abierta a respetar y convivir con las diversidades. Lo que requiere un trabajo articulado con las instituciones de la sociedad civil y el Estado para generar mayor conciencia y respeto por las diversas identidades sexuales. Debemos superar esta problemática de conductas violentas y homofóbicas que hoy están muy vigentes", manifestó el delegado del INADI en Jujuy, Walter Mendez.

"Sigue la lucha", sostuvo Mendoza, contra la homolesbotransfobia, y contó que es más grave en el norte de Jujuy, en pueblos como Tilcara. La referenta señaló que suele organizar las marchas en la Quebrada por los derechos de la comunidad LGBT. Indicó que hubo otras mujeres trans agredidas en otras situaciones, y que sobre todo las que son adultas mayores no realizan las denuncias. "En la provincia, hay maltrato por todos lados", expresó.

La referenta pidió "más protección a la comunidad LGBT en el norte de Jujuy", donde persiste el machismo en la cultura que las "apaga" para mostrarse como son, con sus identidades de género. "A algunas nos cuesta más, a otras menos", expresó. Mendoza recién hace dos semanas tiene el DNI con el cambio de identidad, contó que lo tramitó en agosto de 2020 en Tilcara pero como no le llegaba tuvo que viajar a San Salvador el 5 enero, completar más papeles e intervinieron las organizaciones sociales para que le dieran una solución.

Conservador y machista

El presidente de la fundación Noa Diversa y referente institucional de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, José Wierna, dijo a Salta/12 que les preocupa lo que le pasó a Sharon. "Si no hubiese intervenido su amigo para defenderla no sé cuál hubiese sido la situación. Estamos ofreciendo apoyo y contención psicológica y técnica legal, exigiendo que la Policía actúe y pueda dar con los agresores. No sé qué puede pasar la próxima vez si la vuelven a atacar a ella o a otra persona", manifestó. Detalló que hablaron con el director de turismo del municipio para realizar tareas de concientización destinadas a jóvenes en el pueblo, al que caracterizó como "conservador y machista".

"Tilcara adhirió al convenio con la Secretaría de Turismo y la Cámara de Empresarios, en lo que tiene que ver con el turismo LGBT", contó Wierna, y explicó que esta iniciativa surgió para lograr espacios amigables y libres de discriminación hacia el colectivo, debido a que se habían producido agresiones sobre todo contra parejas y se trataba de evitar que esto se repitiera con turistas que visitan la zona. Mendoza fue elegida como embajadora LGBT de la Quebrada en un jurado compuesto por distintas organizaciones de género.

Wierna enfatizó que tratan de evitar que ocurran crímenes de género en Jujuy. Sostuvo que aumentó la violencia en tiempos de pandemia y que hubo ataques a integrantes del colectivo. "Crecieron los suicidios en la comunidad, los problemas de salud, ataques de pánico, depresión, una compañera falleció deshidratada en la pandemia porque no tenía para comer", manifestó. Contó que desde el Consejo Provincial de la Mujer e Igualdad de Género entregaron algunos bolsones entre mayo y abril "y nunca más". "Muchas compañeras están en situación de abandono total sin ninguna asistencia, no la hay hasta hoy", sostuvo, y añadió que hicieron reclamos por asistencia alimentaria a Nación.

El referente anunció que harán distintas presentaciones la semana siguiente porque desde la cuarentena no se les entregaron hormonas, y tampoco, "o estaban retaceados", los medicamentos para HIV y para pacientes oncológicos. Señaló que esto es un abandono de persona y responsabilizó al Ministerio de Salud de Jujuy.

Wierna también integra el Foro Provincial de la Diversidad de la provincia, dijo que ahí recepcionan denuncias y articulan con organismos de derechos humanos y con los municipios. Aclaró que en el caso de la fundación que integra trabajan "de forma voluntaria y solidaria", porque no cuentan con recursos económicos ni apoyo estatal. Además, puntualizó que les cuesta articular con la provincia.

"Pretendemos evitar que haya algún caso de crímenes de odio", sostuvo Wierna y dijo que no tienen estadísticas oficiales sobre violencia contra la comunidad LGBT o asesinatos.