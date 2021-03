Alberto Fernández anunció una querella criminal contra los endeudadores macristas

"Sabemos que ese crédito fue otorgado para favorecer la campaña presidencial de Mauricio Macri. Eso fue una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado", dijo Alberto Fernández en uno de los tramos más fuertes de su discurso, en referencia a la descomunal deuda que dejó el gobierno de Juntos por el Cambio. En ese punto anunció que decidió llevar ante la justicia el caso de la toma compulsiva de créditos impagables al cual el macrismo sometió a la Argentina.

"Nuestro país ya conoce lo que es estar endeudado. Lo que fue el blindaje y lo que fue el megacanje. En todos los casos, las mismas víctimas: argentinas y argentinos expulsados a la miseria", destacó el Presidente antes de anuncir que "He instruido que se haga una querella criminal para saber quiénes fueron responsables de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria recuerda".

El anuncio tuvo en cuenta el particular contexto en que se desarrolla, la negociación del gigantesco crédito otorgado irregularmente por el FMI al gobierno de Macri, al resaltar que "La inquietud parece ser también del Fondo".

"Quiero decir que el acuerdo al que lleguemos con el Fondo tendrá en cuenta esto. Nuestro apuro es sacar a los argentinos de la pobreza", señaló también.

Un acuerdo sin más ajuste

El Presidente también hizo referencia a las características que debe tener el resultado de las actuiales negociaciones. "Al asumir dije que había que empezar por los últimos para terminar por los primeros. No cambié mi modo de pensar. El diálogo con el Fondo ha sido muy constructivo. No hay más lugar para ajustes recesivos y el acuerdo con el Fondo será llevado al Congreso. Esto permitirá que nunca más el Poder Ejecutivo pueda endeudar al pueblo a sus espaldas". En esa línea le solicitó a la oposición que haga un "análisis introspectivo", y afirmó además que esperaba que el macrismo y sus aliados "algún día hagan un mea culpa" para así "levantar los cimientos del país que han derrumbado" durante el gobierno de Cambiemos.

"Es voluntad terminante e imperiosa que afirmemos el compromiso de no permitir nunca más que se genere un endeudamiento asfixiante a partir de la toma de créditos irresponsables", señaló Fernández con énfasis. “El problema no ha concluido. El endeudamiento con el FMI es particular. A una Argentina en absoluto default, el Fondo le entregó el préstamo más grande de su historia. El monto adeudado debe ser pagado en cuatro años", explicó el presidente y detalló que "en 2022, esta cifra alcanza los 18 mil millones de dólares. El año subsiguiente, asciende a 19.186 millones. Recién en 2024 el pago de la deuda se cancela. Remarco las cifras para que los argentinos entiendan la magnitud del problema que han creado quienes estuvieron en el Gobierno”.

Nunca más a espaldas del Congreso

“Nuestras negociaciones con el FMI seguirán adelante en un marco de respeto. El diálogo hasta ahora ha sido constructivo. El programa que se acuerde con el Fondo será enviado al Congreso Nacional”, destacó Fernández poniendo en contraste las decisiones del macrismo al tomar deuda sin tratamiento parlamentario. Finalmente, aseguró que “no queremos apresurarnos en cerrar el acuerdo con el FMI, nuestro único apuro es el de poner de pie a la producción y el trabajo de miles de familias sumidas en la pobreza”.



