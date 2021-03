Claves de la registración de los alquileres

Luego de que este lunes entrara en vigencia el régimen para registrar contratos de alquileres en la AFIP, agrupaciones de inquilinos llamaron a los inquilinos a avanzar con la registración, en caso de que los propietarios no lo hagan, debido a que es una obligación establecida en la ley de alquileres, sancionada por el Congreso el año pasado.

“Para un inquilino es importante registrar los contratos, porque les da la posibilidad de que, a pesar de haber firmado un contrato ilegal, pueden establecer que se enmarque dentro de la ley”, indicaron desde Inquilinos Agrupados, una agrupación con representación en todo el país. Como ejemplos de cláusulas ilegales mencionan que hay contratos que se firman con aumentos semestrales (por la nueva ley deberían ser anuales) o los plazos de 2 años (son de mínimo 3 años).

Otro de los motivos que resaltan como un beneficio para el inquilino es que “aquellos que paguen el impuesto a las Ganancias, van a poder deducir el alquiler”. En la actualidad, pagan Ganancias 2,3 millones de personas, desde los 75 mil pesos, para el caso de un trabajador soltero. La registración del contrato y la factura implican que un trabajador en relación de dependencia puede deducir el 40 por ciento del alquiler. De todos modos, desde este mes el Congreso aprobará que los sueldos de hasta 150 mil pesos brutos dejarán de pagar el tributo.

“Es la única forma de saber qué sucede con el alquiler de vivienda en Argentina, y avanzar con un plan de desendeudamiento de los hogares inquilinos”, agregaron desde la agrupación.

Consultados sobre si van a fomentar la registración de contratos, desde la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) indicaron a este diario que están llevando adelante asesoramiento a los locadores. “Estamos dando cumplimiento a una norma que ya sabíamos que iba a salir, porque está en la ley”, recordó Alejandro Bennazar, presidente de la CIA.

Como un aspecto positivo de la registración, Bennazar resaltó que con los datos obtenidos pedirán que se elabore un informe que analice la problemática de los alquileres y una segmentación sobre los valores locativos por zona y monto. Por otro lado, recordó que en caso de un inconveniente judicial entre el locador y el locatario, para dirimirlo la justicia le pedirá el contrato a la AFIP.

Claves de la registración

Alcance. Los contratos que deben registrarse no son solo los bienes inmuebles urbanos. También los bienes inmuebles rurales, las locaciones temporarias (como puede ser un Airbnb), superficies fijas como puede ser una cochera y locaciones de espacios dentro de bienes inmuebles, como puede ser un “stand” en un supermercado.

Plazos. Los contratos deben registrarse dentro de los 15 días corridos posteriores a su celebración. Así, con los firmados en marzo habrá tiempo hasta el 15 de abril. Para quienes hubieran firmado entre el primero de julio de 2020 hasta la actualidad, tienen tiempo hasta el 31 de marzo.

Quién debe registrar. Por ley, los locadores tienen la obligación de hacerlo. También pueden hacerlo los contribuyentes que asuman el carácter de sublocadores o arredadores, o una una inmobiliaria. En caso de que no lo hagan, el inquilino también puede registarlo. El trámite se hace online en el sitio de AFIP y no tiene costo. Para eso, se debe acceder a la opción “locaciones” del servicio Registro de Locaciones de Inmuebles (RELI).

Costos extras

Para quienes pasen de tener un alquiler en la informalidad a tenerlo blanqueado, la “carga impositiva en la mayoría de los casos será mínima”, opinó Juan Pablo Costa, investigador del centro CEPA. Con respecto al impuesto a las ganancias y al IVA, está contemplado si la persona se abre un monotributo.

Como ejemplos concretos, Costa detalló: un alquiler de un 2 ambientes por 27.500 pesos está exento de ingresos brutos y paga 439 pesos de monotributo. Un tres ambientes de 45 mil pesos, paga 675 pesos de ingresos brutos y 750 de monotributo. Se paga un total de 1.425 pesos por una renta de 45.000, cerca del 3 por ciento. “Esta reglamentación no afecta a los propietarios que tienen 1 o 2 propiedades. Puede afectar a quien tiene muchas propiedades no declaradas y grandes rentas no registradas, los cuales deberán declararlas y pagar los impuestos correspondientes”, concluyó.