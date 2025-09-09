Charly Samamé, Marcelo Stenta y Nicolas Polichiso junto a artistas invitados presentan su show "guitar night". Con un repertorio centrado principalmente en el jazz y la música popular argentina y latinoamericana, el trío de destacados guitarristas contará además con la participación de cantantes que sumarán su voz a la sonoridad de las cuerdas (A las 20.30, en Beatmemo.)