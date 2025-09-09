Charly Samamé, Marcelo Stenta y Nicolas Polichiso junto a artistas invitados presentan su show "guitar night". Con un repertorio centrado principalmente en el jazz y la música popular argentina y latinoamericana, el trío de destacados guitarristas contará además con la participación de cantantes que sumarán su voz a la sonoridad de las cuerdas (A las 20.30, en Beatmemo.)
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.