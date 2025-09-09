El fiscal ante la Cámara Federal José Luis Agüero Iturbe pidió este martes revocar el procesamiento del ex presidente Alberto Fernández en el caso Seguros y dejarlo con falta de mérito. El planteo se hizo en una audiencia ante la Cámara Federal a la que concurrió Fernández junto a su abogada Mariana Barbitta.

El fiscal sostuvo que debe revocarse el procesamiento para profundizar la investigación con más medidas de prueba en lo referido al rol del expresidente en la maniobra investigada.

Los jueces Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico resolverán cuando terminen las audiencias que se fijaron para los restantes procesados. Fernández y su defensora pidieron, por su parte, la nulidad del procesamiento por violación al derecho a defensa.

La investigación del caso Seguros

El juez Sebastián Casanello procesó a Fernández por haber firmado el decreto 823, que terminó con el sistema de coaseguro y le entregó el monopolio a Nación Seguros. La imputación fue por el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”, que castiga con una pena de hasta seis años. En un fallo de más de 400 páginas, el juez también procesó al empresario Héctor Martínez Sosa y a su mujer, María Cantero, la histórica secretaria de Fernández, quien también se vio implicada en la causa por violencia de género contra la exprimera dama Fabiola Yañez.

La Corte Suprema ya había rechazado en julio pasado la presentación del expresidente que impulsaba la recusación del juez Julián Ercolini en la causa.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal había desestimado el recurso de la defensa de Fernández por “no dirigirse contra una sentencia definitiva”.

Cabe destacar que Ercolini ya no se encuentra al frente de la causa ya que subrogaba el Juzgado Federal 11, cuyo último titular fue el fallecido Claudio Bonadio. Desde febrero, ese tribunal está a cargo del juez Sebastián Casanello.