La Justicia volvía a fallar ante un nuevo intento de Javier Milei por desfinanciar a la provincia de Buenos Aires. Revocó una medida cautelar que le ocasionaba a la Provincia una posible pérdida recaudatoria de 225 mil millones de pesos para 2025 y permitió a ARBA seguir recaudando el impuesto Automotor y de Sellos en los registros seccionales que dependen de la Nación.

El escrito firmado por los jueces Roberto Lemos y César Álvarez desde la Sala I de la Cámara Federal de La Plata revocó la medida cautelar impulsada por el Ministerio de Justicia de la Nación que impedía la aplicación de la Resolución 26/2024 de ARBA que establecía a las dependencias de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor como entes recaudadores de la provincia.

A contramano de la filosofía que pregona el gobierno nacional, quitar esta facultad obliga a los propietarios a hacer duplicar el tiempo invertido en trámites. En vez de poder resolver todos los tributos en un mismo lugar, debían abonar lo correspondiente a la Nación por un lado y lo que le compete a ARBA por otro.

Lo paradójico, y que subrayan los jueces en el fallo, es que la metodología aplicada por la Provincia data de 1991, es decir, hace 34 años opera de esta manera para facilitar los tiempos y modalidades recaudatorias.

En otro punto, la Justicia señala que en la intención de la cartera que lidera Mariano Cúneo Libarona de discontinuidad este mecanismo “no le ocasionaría un perjuicio al Estado Nacional en términos de rentas públicas o recaudación impositiva como sí, por el contrario, al estado provincial, de forma directa e inmediata sobre su presupuesto y erario público”. Se trata, según el informe técnico de la Gerencia de Recaudación de ARBA, de una merma proyectada de 225 mil millones de pesos en la recaudación de los impuestos de sellos y automotor, durante el resto del ejercicio fiscal de este año.

Desde la Agencia afirman que “el fallo ratifica las potestades tributarias de las provincias y, en particular, su facultad para administrar tributos directos como el de este caso”. Bajo esta premisa, “lo consideran un triunfo del federalismo y de las autonomías provinciales”.

Las normas son las normas

La definición del tribunal platense llegó tras la presentación de la Fiscalía de Estado contra la medida cautelar que consideró que ARBA no tenía facultades legales “para designar unilateralmente a funcionarios nacionales como agentes de recaudación de impuestos provinciales sin un convenio previo”. Esto se nutre de la baja unilateralmente de un convenio firmado entre Provincia y Nación el 3 de octubre de 1991 que establecía los mecanismos para organizar la recaudación de este impuesto.

Para la Provincia, en aquel acuerdo estaba claro que los registros seccionales actuarían como agentes de recaudación en base lo que establece el Código Fiscal, las leyes provinciales y las disposiciones normativas complementarias. ¿Para qué era el convenio? “Las partes lo suscribieron con la única finalidad de consensuar y coordinar las pautas y tareas operativas necesarias para que sea más eficiente el ejercicio de la competencia tributaria que ya tenía la Provincia, así como también, facilitar el pago de los impuestos a los contribuyentes”, explica la Fiscalía.

Es decir, el Código habilita a ARBA a establecer los agentes recaudatorios. Por ende, la Fiscalía remarca que “el Ministerio de Justicia de la Nación no se encontraba legitimado para representar en juicio a los titulares de los registros por asuntos vinculados a su actuación como agentes de retención”.

Esta instancia surge de la presentación del Ministerio de Justicia de la Nación que pretende que se declare la inconstitucionalidad de la Resolución 26/2024 de Arba y, por consiguiente, de los artículos 39 y 40 del Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires. Como el procedimiento judicial tiene una lógica demora para resolver la cuestión de fondo, apostó por una cautelar para suspender la medida hasta que surja el fallo definitivo.

Así, la Cámara Federal arribó a la conclusión de que “cuando la cautela se refiere a actos emitidos por los poderes públicos, en virtud de la presunción de validez que ostentan, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora debe surgir de manera manifiesta de los elementos obrantes en la causa”. En consecuencia, y bajo esta perspectiva, “no se vislumbra de manera nítida que se encuentre acreditado el peligro irreparable que causaría aguardar hasta el dictado de la sentencia definitiva”.