En las efemérides del 3 de octubre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1940. El nacimiento de Nacha Guevara

En Mar del Plata nace Clotilde Acosta, quien con el nombre de Nacha Guevara destacó como figura del café-concert y el teatro musical. El terrorismo de la Triple A la forzó al exilio en 1974. Protagonizó espectáculos como Las mil y una Nachas, Nacha de noche, En el 2000 también y Qué me van a hablar de amor. En cine se la vio en Miss Mary, Cuatro caras para Victoria y El lado oscuro del corazón, entre otras. Con una amplia discografía y presencia en programa de TV, ha simpatizado por el peronismo y fue electa diputada nacional en 2009, pero no asumió.

1967. Fallece Woody Guthrie

Muere el cantautor estadounidense Woody Guthrie, a los 55 años. Fue la mayor influencia de Bob Dylan. Saltó a la fama en los años 30, en los tiempos de la Gran Depresión. Cantó contra la desigualdad social. “This Land Is Your Land” se convirtió en su canción más conocida. "Esta máquina mata fascistas" era la inscripción que llevaba escrita en su guitarra.

1968. Golpe en Perú

Los militares peruanos derrocan al presidente Fernando Belaúnde Terry. Comienza una dictadura de doce años, de carácter nacionalista, que incluyó la reforma agraria. Juan Velasco Alvarado gobernó desde el golpe hasta 1975 y luego lo sucedió Francisco Morales Bermúdez, que llamó a elecciones en 1980. En las urnas se impondría el derrocado Belaúnde Terry.

1981. Nace Zlatan Ibrahimović

Zlatan Ibrahimović, uno de los grandes futbolistas de este siglo, nace en Malmö, Suecia. De ascendencia bosniocroata, jugó dos mundiales y cuatro eurocopas con la selección escandinava. A nivel de clubes, brilló en Ajax, Juventus, Inter, Milan, París Saint Germain y Barcelona, donde jugó un año con Lionel Messi. Contrajo coronavirus durante la pandemia en 2020.

1990. La reunificación alemana

Se formaliza la reunificación de Alemania, a 45 años de la división generada tras el fin de la Segunda Guerra. Alemania del Este deja de existir, once meses después de la caída del Muro de Berlín. La República Federal de Alemania, con capital en Berlín, y gobernada por el demócrata cristiano Helmut Kohl, emerge como una potencia mundial.

1993. Victoria peronista en las legislativas

El peronismo logra una amplia victoria en las elecciones legislativas, luego de cuatro años de gobierno de Carlos Menem. La nota de la jornada se da en la Capital Federal, donde la lista del PJ que encabeza Antonio Erman González se impone a la boleta radical apadrinada por Fernando de la Rúa. El triunfo en la provincia de Buenos Aires es por veinte puntos. El sueño reeleccionista de Menem toma cuerpo al acrecentar su mayoría parlamentaria, con vistas a una reforma de la Constitución.

2022. Muere Jesús Quintero

El periodista español Jesús Quintero fallece a los 82 años. Su fama cruzó las fronteras de la península con ciclos como El perro verde, El loco de la colina y La boca del lobo, en los que destacó como un entrevistador excepcional.

Además, se celebra el Día del Odontólogo, por ser el aniversario de la creación de la Federación Odontológica Latinoamericana.