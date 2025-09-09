Inserta en un laberinto de internas del que no puede salir desde las elecciones de 2023, la Unión Cívica Radical bonaerense quedó expuesta a un fracaso electoral el último domingo en la provincia de Buenos Aires. Con un escenario de polarización entre el peronismo y La Libertad Avanza, el espacio de centro que el partido centenario formó junto a socios como el PRO, vecinalistas y peronistas díscolos quedó totalmente marginado en los comicios.

Somos Buenos Aires se llevó, a nivel provincial, un 5,25 por ciento de los votos, esto es 424.671 voluntades, que le alcanzaron para quedarse con dos bancas en la Cámara de Diputados y otras dos en el Senado. De esas, la mitad son radicales con la representación de Priscila Mainaard, de Coronel Dorrego y de Soledad Quintana, de Vedia. En concreto, desde diciembre la UCR tendrá un total de 8 legisladores en la Legislatura bonaerense.

“Un grupo de incapaces puede destruir todo en segundos. La construcción es más lenta, pero es el camino”, dijo a Buenos Aires/12 un armador de la UCR que ya empezó a calentar motores para lo que viene: recorridas por los 135 distritos, reuniones seccionales, actos y actividades.

Como señaló este medio, la UCR bonaerense quedó fragmentada en, al menos, cuatro tribus encabezadas por el presidente del Comité de Contingencia, Miguel Fernández (con respaldo de los intendentes); el presidente de la Convención de Contingencia, Pablo Domenichini (responde a Martín Lousteau); el senador nacional y expresidente del Comité, Maximiliano Abad y Facundo Manes, que pegó el garrochazo hacia la política porteña.

Somos Buenos Aires lo integraron todos los sectores menos el de Abad, que en su Mar del Plata natal apostó a una lista corta usando el sello del nuevo espacio Nuevos Aires, que hizo su debut en estos comicios. Allí tuvo éxito, ya que logró que Gabriela Azcoitía y Ariel Martínez Bordaisco ganaran una banca. Con ese sello también compitió el radical Ignacio Palacios en 9 de Julio, que si bien salió tercero logró renovar su banca en el concejo, marginando a Somos a un cuarto lugar.

A los intendentes no les fue nada bien. De los 27 jefes comunales que tiene el radicalismo, solo 12 resultaron victoriosos, aunque dos de ellos fueron con otro sello que no fue el de Somos. Se trata de Lucía Gómez, de Adolfo Gonzáles Chaves que fue la que inauguró el sello Nuevos Aires, resultando el único distrito donde ese espacio quedó como primera fuerza; y de Román Bouvier, de Rojas, que se calzó la camiseta de Hechos por un acuerdo con los hermanos Passaglia. “Estamos tan rotos a nivel provincial que todavía no tenemos presidente del Comité Provincia por una mesa en Ezeiza”, lamentó un dirigente boina blanca.

Entre los distritos que los libertarios le ganaron al radicalismo destaca Adolfo Alsina, municipio de la Sexta sección electoral, donde la propuesta violeta se llevó un 41,09 por ciento de los votos, mientras que el oficialismo local referenciado en el intendente Javier Andrés quedó relegado a un tercer lugar detrás de Fuerza Patria, que se impuso como segunda fuerza con el 32,24 por ciento de los sufragios.

En ese grupo también se ubica Balcarce, distrito a cargo de Esteban Reino, donde los libertarios se quedaron con el 33,06 por ciento de los sufragios, mientras el radicalismo se ubicó como segunda fuerza con el 31,39 por ciento.

Otra comuna radical donde los libertarios se impusieron fue la de Lincoln, donde comanda el intendente Salvador Serenal, alineado a Facundo Manes, que quedó en tercer lugar. Los libertarios se llevaron el 30,07 por ciento de los votos, mientras que Fuerza Patria se ubicó como segunda fuerza con el 28,54 por ciento y Somos Buenos Aires con un tibio 22,45 por ciento.

En Coronel Dorrego, otra comuna radical a cargo de Juan Chalde, la propuesta violeta ganó con el 37,09 por ciento de los votos, al tiempo que el oficialismo local quedó relegado al segundo puesto con el 33,31 por ciento.

Entre los distritos que la UCR perdió con el peronismo están Ayacucho, General Viamonte, General Belgrano, General Alvear, Lezama, Maipú, Monte y Tres Lomas, pero también comunas clave para el partido como Rauch, donde la batuta la lleva el presidente del foro de intendentes, Maximiliano Suescun, y Tandil, el distrito con mayor cantidad de electores que gobierna el radicalismo en la Provincia desde 2003. Esta última fue una de las victorias más celebradas por Fuerza Patria dado que la propuesta justicialista no lograba imponerse allí desde hacía 38 años. Las loas se las llevó el candidato de La Cámpora, el diputado nacional Rogelio Iparraguirre, que se quedó con el 35,21 por ciento de los votos.

Las victorias en tanto fueron para Lisandro Hourcade (Magdalena), Nahuel Guardia (General Lavalle), Pablo Barrena (Lobería), Miguel Gargaglione (San Cayetano), Martín Randazzo (General La Madrid), Sofía Gambier (Pellegrini), Nahuel Mittelbach (Florentino Ameghino), Francisco Recoulat (Trenque Lauquen), Érica Revilla (General Arenales) y José Luis Salomón (Saladillo).

“Con el resultado (malo) reafirmo que la UCR hizo bien en intentar ser opción a la grieta. Hubiera sido más fácil la alianza. Pero ¿dónde quedaban nuestras ideas? ¿Y la convicción? Para ser creíble hay que mantener las ideas en las derrotas. Sostengo la decisión”, justificó el intendente Franco Flexas desde Los Toldos.

Quien ensayó una explicación fue el presidente del Comité y exintendente de Trenque Lauquen, Miguel Fernández, quien dijo que la elección “se nacionalizó” y eso le quitó posibilidades al espacio.

"Estábamos esperanzados en una elección histórica en un desdoblamiento por primera vez en la provincia de Buenos Aires que nos permitiera discutir problemas locales y seccionales. Las urnas nos demuestran que la elección se ha nacionalizado, y eso es lo que deben entender el gobernador y el presidente, pero nosotros debemos seguir pensando en lo que necesitan los gobiernos locales para hacer buenas gestiones”, dijo.

Aún así, valoró que “esta es la primera que se construye una alternativa desde el territorio hacia arriba. Siempre son las superestructuras las que arman estas coaliciones” y sugirió que “ahora hay que darle fisonomía más clara, más rodaje y darle contenido, qué queremos hacer, para qué y cómo, porque el gran activo nuestro es que sabemos gestionar".

Ahora, con la derrota bajo el brazo, queda encarar la elección de octubre, para la que la UCR también quedó desparramada en varios pedazos.

Así, mientras el sector de Evolución que comanda Martín Lousteau puso nombres en la lista de Provincias Unidas, que llevará a la cabeza al actual diputado de origen peronista, Florencio Randazzo; el sector de los intendentes alineados a Miguel Fernández armó una lista compartida con la Coalición Cívica de Elisa “Lilita” Carrió, con el actual diputado Juan Manuel López al frente. A la división radical se sumó la confirmación de la candidatura del joven radical Sixto Cristiani a la cabeza de la lista del espacio Nuevos Aires.

En 2024 los sectores de la UCR bonaerense llevaron a cabo una elección interna que puso a competir a Fernández con Domenichini. La definición terminó judicializada y, en el medio, los espacios hicieron un acuerdo para cogobernar el partido hasta octubre. No duró y en un mes inicia una nueva batalla.