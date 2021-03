Ataque a balazos

El dueño de un taller mecánico fue asesinado a tiros y su socio resultó herido al ser atacados en la tarde de ayer en barrio Larrea. La agresión ocurrió poco después de las 16 en un taller ubicado en José Ingenieros al 6600, a pocos metros de Provincias Unidas, adonde llegaron al menos dos hombres, al parecer en moto. Dentro del local, asentado allí hace un año, ocurrió el ataque. Vecinos dijeron haber escuchado los tiros, al menos ocho, y luego haber hallado en el taller a los heridos. Según trascendió en el lugar, con las víctimas estaba un tercer hombre, quien observó el ataque, que se direccionó hacia los dueños del taller, y declaró ante los policías de la Agencia de Investigación Criminal y el fiscal de Homicidios Dolosos en turno. Como resultado de la balacera, un joven de 24 años, quien vivía en el barrio, terminó muerto por los disparos aunque no trascendió en qué lugar del cuerpo le dieron, mientras que su socio, once años mayor, fue auxiliado y trasladado al Heca con cuatro heridas de bala en el torso, dijeron habitantes del barrio al móvil de Radio Dos. El suegro de la víctima fatal precisó ante esa emisora que el muchacho había sido padre de una beba hace una semana y que este domingo habían compartido un almuerzo: “Ayer estuvimos comiendo, no dijo nada, estaba tranquilo y contento. Es muy extraño todo”. Un testigo señaló que el atacante fue uno solo, vestido con ropa de trabajo, quien descendió en la esquina de la moto en la que había llegado como acompañante, atacó a tiros a las víctimas y luego huyó en el mismo rodado, mientras que desde temprano los vecinos habían observado a un auto dando vueltas por la cuadra.