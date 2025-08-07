Emiliano Martínez fue nominado por tercera vez consecutiva al Premio Lev Yashin del Balón de Oro como Mejor Arquero del Mundo. El Dibu viene de ganar ambas ediciones. ¿Con quiénes comparte la terna?

El arquero del Aston Villa y la selección argentina es el máximo ganador del premio que la revista France Football entrega desde 2019. Lo siguen el brasileño Alisson Becker, el italiano Gianluigi Donnarumma y el belga Thibaut Courtois, todos ellos con una consagración.

Dibu Martínez: 2 (2023 y 2022)

Alisson Becker: 1 (2019)

Gianluigi Donnarumma: 1 (2021)

Thibaut Courtois: 1 (2022)

El galardón lleva el nombre de la Araña Negra, el legendario exarquero ruso ganador de varios títulos de clubes, además de la medalla de oro de los JJ.OO de Sydney 1956 y la Eurocopa 1960 con la selección de la Unión Soviética.

Los nominados al Premio Lev Yashin del Balón de Oro 2025

Dibu Martínez , Aston Villa y Argentina

, Aston Villa y Argentina Alisson Becker , Liverpool y Brasil

, Liverpool y Brasil Yassine Bono , Al-Hilal y Marruecos

, Al-Hilal y Marruecos Lucas Chevalier, Lille y Francia

Lille y Francia Thibaut Courtois, Real Madrid y Bélgica

Real Madrid y Bélgica Gianluigi Donnarumma , PSG e Italia

, PSG e Italia Jan Oblak , Atlético de Madrid y Eslovenia

, Atlético de Madrid y Eslovenia David Raya , Arsenal y España

, Arsenal y España Matz Sels, Nottingham Forest y Bélgica

Nottingham Forest y Bélgica Yann Sommer, Inter y Suiza

¿Cómo se vota el ganador?

Los diez nominados son seleccionados por la revista France Football y el diario L'Équipe, dos de los medios deportivos más importantes del mundo. El jurado que decide al ganador está compuesto por 100 periodistas deportivos, uno por cada país cuya selección esté dentro del top 100 del ranking de la FIFA.

Los candidatos para el Premio Lev Yashin 2025

¿Quién es el candidato a ganarlo en 2025?

El Aston Villa del Dibu Martínez tuvo otra gran temporada. Terminó sexto en la Premier League con 66 puntos, en la misma línea que el quinto que fue Newcastle, pero con menos diferencia de gol. Ese diferencia le impidió clasificar a la próxima Champions League, pero lo metió en la fase de grupos de la Europa League.

De todas maneras, los villanos hicieron una muy buena Champions la temporada pasada: clasificaron octavos en la Fase de Liga, por lo que se metieron directamente a octavos de final sin necesidad de pasar por el Playoff. En ese camino está incluída una victoria por 1 a 0 frente al Bayern Múnich.

En octavos eliminó de manera contundente por 6 a 1 en el global al Brujas de Bélgica. En cuartos de final se cruzó con el PSG, que venía de eliminar al Liverpool y sería el futuro campeón. Los villanos perdieron 3 a 1 en Francia, arrancaron 2 a 0 abajo en Inglaterra, pero se pusieron 3 a 2 y estuvieron a un solo gol de forzar el alargue ante el mejor equipo del mundo.

A pesar de la gran temporada del Dibu, el gran favorito para quedarse con el premio este año es el italiano Gianluigi Donnarumma, arquero del PSG que ganó Liga y Copa en Francia y la Champions League, además de llegar a la final del Mundial de Clubes.

Por otra parte, los argentinos Lautaro Martínez y Alexis Mac Allister fueron nominados al Premio al Mejor Jugador del Mundo del Balón de Oro.



