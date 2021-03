Organismos de DDHH de Salta convocan a marchar el 24 de marzo 

Finalmente, la Mesa de Derechos Humanos de Salta decidió convocar a movilizar el próximo 24 de marzo de 1976, cuando se cumplirá un nuevo aniversario del golpe de Estado. La decisión, que venía siendo debatida en el seno de los organismos, terminó de definirse con la polémica colocación de bolsas para cadáveres en la Casa Rosada en una marcha opositora.

"Vamos a salir con todas las precauciones y los protocolos que correspondan", aseguró Nenina Lezcano, de la Comisión de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Lo mismo ratificaron Elena Rivero, de la Asociación de DDSHH Coca Gallardo, y Nora Leonard, de la Asociación de DDHH Lucrecia Barquet, igual que Juan Tejerina, de la agrupación HIJOS.

De esta manera, los organismos de derechos humanos de la provincia volverán a manifestarse en las calles después de un año en que la pandemia los mantuvo alejadas de aglomeraciones, teniendo en cuenta que los militantes históricos están comprendidos en los grupos de riesgo para la covid-19. La movilización marcará también una diferencia con los organismos nacionales, que ya adelantaron que no marcharán el próximo 24.

Además, las organizaciones indicaron que se llevarán a cabo otras actividades enmarcadas en el Marzo de la Memoria. Rivero destacó la presencia de su organización en las actividades del 8 de marzo, entendiendo que "cuando matan a una mujer se están violando todos los derechos humanos y además están mandando una serie de mensajes a la sociedad que no podemos aceptar en democracia". También, entre otras acciones, habrá un recordatorio para el ex gobernador Miguel Ragone, secuestrado y desaparecido el 11 de marzo de 1976.

"Como nunca los organismos de derechos humanos tienen que marchar" en este momento en que sectores reaccionarios propician una desestabilización institucional, sostuvo Lezcano, quien convocó a "decir Nunca Más de forma activa", porque "es fundamental que demos una respuesta frente a todo eso, ya no nos podemos quedar callados".

“Hemos decidido el 24 marchar y leer un documento único porque entendemos que hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la pandemia, hay que cuidar a los compañeros, pero también nos parece que se están viviendo momentos especiales en el país y hay que hacer una expresión democrática”, aseguró por su parte Nora Leonard. Tejerina añadió que hay un "consenso entre los organismos de la Mesa De Derechos Humanos de Salta de movilizarnos con protocolos de distanciamiento el próximo 24 de marzo en que se cumple 45 años del golpe cívico militar".



Golpistas

Nenina Lezcano insistió en que las personas que colocaron las bolsas mortuorias en la Casa Rosada con nombres de referentes políticos y sociales, y hasta el nombre de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, "son golpistas" que "se están montando en situaciones de protesta de la gente de todo tipo".

"Es una derecha que va al límite", afirmó antes de recordar que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, recibió a una delegación de Estados Unidos, incluida la hija del ex presidente Donald Trump, poco antes de que se cometiera el golpe de Estado en Bolivia. "Nos olvidamos un poco de que hay gente de estos sectores del PRO, que se han arrimado al PRO pero que son derecha extrema. Acá también tenemos varios ejemplares. Son los que están reivindicando permanentemente el golpe de Estado diciendo que los 30 mil no son verdad, este Mentirás tus muertos con Suriani y compañía", afirmó.

Lezcano señaló que hay sectores que buscan desestabilizar la institucionalidad con el fin de producir en golpe de Estado, "no es tan lejana la posibilidad", advirtió invitando a tener presente lo que pasó en Bolivia. En ese sentido, cuestionó que el gobierno nacional no haya tomado "públicamente" medidas en contra de los policías que fueron a la residencia presidencial a manifestarse. "Hay que tomar sanciones", sostuvo. "Yo creo que hay empezar a salir al frente, ya no estar en esta democracia tan pasiva de que solamente vemos qué nos pasa con la pandemia y con los salarios, y ver que la cosa va más allá, porque éstos cada vez avanzan más". Por eso señaló que los organismos de DDHH deben salir a hablar, "a clarificar un poco".

“Es muy importante en este momento que apoyemos la democracia", añadió Nora Leonard. “Repudiamos con muchísima indignación esa provocación, esa violencia, esa apología del delito que hacen esos personeros que lo único que que han hecho en su vida es sembrar odio”, afirmó. Subrayó que a esas personas nunca les importó la situación de las personas de menos recursos, "a diferencia de nuestros compañeros desaparecidos", compañeros "que no deberían faltar". “Me siento orgullosa de haber pertenecido a esa generación”, destacó antes de enviar "un abrazo fraterno para Estela de Carlotto, por haber sufrido semejante agresión”.

Elena Rivero también llamó a "estar muy atentos en la defensa de la democracia con todas las falencias que tiene. Podemos no estar totalmente de acuerdo con el gobierno que está actualmente, pero lo que rescatamos es que realmente hemos logrado construir después de tanto tiempo una sociedad que asume y tiene prácticas democráticas". Y opinó que el "acto de barbarie, de maldad, y desembozado" de la oposición se hizo "con una intencionalidad política y además de amedrentamiento a la sociedad".



"Desde la agrupación HIJOS repudiamos las imágenes macabras de los cuerpos en bolsas con nombres de referentas de derechos humanos y de agrupaciones políticas", afirmó a su vez Juan Tejerina, para quien esas bolsas mortuorias "muestran la cara de la intolerancia y el autoritarismo, que retrotraen al horror sistemático del terrorismo de Estado de la última dictadura, vemos con preocupación el surgimiento de grupos de ultraderecha que reivindican abiertamente estas prácticas antidemocracias".



La juventud

"Nosotros defendemos la memoria, la verdad y la justicia, pero en algún momento no vamos a estar, entonces lo que pretendemos, sobre todo en la Asociación Coca Gallardo, es que eso encarne en aquellos sectores de la sociedad que son agentes de cambio", la juventud, sostuvo Elena Rivero.

Esta organización está propiciando además que en el documento que se leerá en el acto del 24 figure "el tema de las niñas asesinadas en Paraguay", Lilian Villalba y Maria Carmen Villalba, y el reclamo de aparición con vida de su prima, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, de 14 años, quien se encuentra desaparecida desde el año pasado. "Le damos mucha importancia no solo porque eran niñas, sino porque además de eso, nos trae el recuerdo de lo que fue el Plan Cóndor", "para recordar lo que significó el terrorismo de estado aplicado a la región con el Plan Cóndor", sostuvo Rivero.

“Hay que sentar una posición firme, vamos a hacer un documento consensuado con la Mesa", añadió Leonard, quien destacó la defensa de los derechos humanos, el reclamo de que se avance y concluyan los juicios de lesa humanidad "porque se nos termina el tiempo biológico tanto de las familias de víctimas como de los represores", entre otros aspectos que estarán en ese pronunciamiento.