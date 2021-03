El Congreso de España bloquea, por segunda vez, una investigación sobre Juan Carlos

La Mesa del Congreso de los Diputados de España rechazó hoy nuevas peticiones formuladas por varios partidos políticos nacionalistas de Cataluña, el País Vasco y Galicia para abrir una investigación sobre las posibles irregularidades fiscales del rey emérito, Juan Carlos I, cinco días después de que el monarca presentara su segunda regularización ante la Agencia Tributaria.



El pedido fue impulsado por Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), EH Bildu, Junts, el Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT), Candidatura de Unidad Popular (CUP), el Bloque Nacionalista Galego (BNG), Más País, Compromís y el Partido Nacionalista Vasco (PNV), la mayoría de los cuales apoyaron, en su momento, la investidura de Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) como presidente del Gobierno.

El nuevo rechazo por parte de Diputados se produjo luego de que el viernes pasado el rey emérito, exiliado en Emiratos Árabes para no comprometer al actual rey, Felipe VI, pagara al fisco más de 4 millones de euros por rentas no declaradas durante varios ejercicios, que suman una deuda de más de 8 millones de euros.



Se trata de la segunda regularización del Borbón ante la Agencia Tributaria, luego de que en diciembre último abonara 678 mil euros por una deuda posterior a su abdicación de 2014.

Con estos pagos, Juan Carlos I pretende anticiparse a una posible apertura de investigaciones judiciales por delitos fiscales posteriores a su ejercicio como rey, perído durante el cual no podía ser alcanzado por la ley.

Salvo el PNV, que se sumó recientemente a la iniciativa, los demás partidos ya habían solicitado en diciembre pasado, tras la primera regularización presentada ante Hacienda por el rey emérito, que la Cámara creara una comisión de investigación sobre las actividades de quien reinara entre 1975 y 2014.



Al igual que tres meses atrás, el órgano rector de la Cámara rechazó las propuestas con los votos en contra del PSOE, el conservador Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox.

"Las investigaciones sobre presuntas irregularidades al respecto de las actividades económicas del rey emérito se están desarrollando en el ámbito de la Justicia, ese es su sitio", dijo Rafael Simancas, portavoz parlamentario del PSOE, al justificar la posición de los socialistas.

Si bien Unidas Podemos, aliado del actual Gobierno de España, no se adhirió a esta nueva petición, no descartó pedir la apertura de una comisión más específica para investigar al rey tras su abdicación.

Asimismo, Gerardo Pisarello, diputado de Unidas Podemos, calificó de "increíble" que este tipo de iniciativas sigan siendo rechazadas cuando aún quedan "muchas preguntas sobre la mesa que justifican esa investigación". "¿Cómo es posible que Hacienda no actúe? ¿De dónde sacó el rey ese dinero cuando no tiene una asignación que la justifique?, preguntó Pisarello.



También varios partidos políticos pidieron la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y otros responsables de la administración tributaria para explicar su actuación. Montero afirmó que la administración tributaria del país trata al monarca como un ciudadano más y rechazó que haya existido ningún tipo de pasividad a la hora de investigar su patrimonio oculto.



"Quiero afirmar con rotundidad que es falso que el Ministerio de Hacienda, ni tampoco la Agencia Tributaria, hubieran tenido conocimiento de ningún tipo de información que no haya dado lugar a las actuaciones habituales que se hacen sobre todos los contribuyentes", señaló hoy en rueda de prensa.