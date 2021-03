Del festejo al trabajo: Gallardo fue a ver a la Reserva de River

Horas después de obtener su duodécimo título en River con la goleada 5-0 a Racing por la Supercopa Argentina, Marcelo Gallardo sorprendió este viernes por la mañana en el predio que el club tiene en Ezeiza para presenciar el partido de la Reserva ante Argentinos Juniors.



Vestido con ropa de entrenamiento del club y provisto de un mate y un termo, el Muñeco se sentó en una de las gradas de las canchas auxiliares para observar la victoria 1-0 de los dirigidos por la dupla técnica Juan José Borrelli-Gustavo Fermani, con gol del atacante colombiano Flabián Londoño Bedoya (primo de Gerardo Bedoya, exlateral izquierdo de Racing y Boca). El prometedor jugador, categoría 2000, se forma en River desde 2018.



Durante la jornada acompañó a Gallardo el gerente del Fútbol y secretario técnico, Mariano Barnao, mientras que también se hizo presente Hernán Díaz, que reemplazará a Gustavo Grossi, el director del proyecto infanto-juvenil que puso en marcha el Muñeco en 2016, quien decidió irse a vivir al exterior.

El DT de River regresó por la madrugada junto al plantel desde Santiago del Estero y aprovechó la oportunidad para predicar con el ejemplo ante las cámaras. La próxima cita de los suyos será el lunes desde las 21.30 en La Paternal ante el Argentinos de Gabriel Milito, que perdió en cada una de sus tres presentaciones en la Copa de la Liga (1-2 con Rosario Central, 0-1 con Platense y 0-2 con Vélez). El Millonario, por su parte, suma seis unidades, producto de triunfos 3-0 sobre Central y 1-0 a Platense y una caída 1-2 ante Estudiantes.

La Supercopa Argentina fue el duodécimo título de River desde 2014, cuando Gallardo tomó el mando. Este certamen ya lo había obtenido también en 2018, nada menos que ante Boca. Las otras conquistas fueron: Sudamericana 2014, Libertadores 2015 y 2018, la copa japonesa Suruga Bank 2015, Recopa Sudamericana 2015, 2016 y 2019, y la Copa Argentina 2016, 2017 y 2019.



En tanto, con la obtención de la final que medía a los campeones 2018/2019 de la Superliga (Racing) y la Copa Argentina (River), el Millonario superó a Boca en el rubro títulos nacionales, con 49 sobre 48.

Al culminar el partido frente a Racing, Gallardo expresó: "Dicen que las finales hay que ganarlas como sea, pero yo me voy mucho más feliz cuando el equipo funciona. Sostenernos en el tiempo no es fácil. Nos ha tocado ganar o perder, pero no cambiamos nuestras formas y sostenerlo en un fútbol tan dañino como el argentino nos da mucha felicidad, pero también cuesta mucho. Más allá de ganar o perder nos interesa que seamos un equipo que a la gente de River la represente".