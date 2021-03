Vergüenza ajena

Me pone muy triste cada muerte claramente evitable, y que hayan muerto colegas que han trabajado en hospitales y no hayan sido vacunados aún, como la Dra Fullone del Hospital Fernández, El Dr. Sereday del Hospital del Quemado, más triste, porque son los más "sacrificados" del sistema: fueron esenciales, desde el principio han estado al frente con altas posibilidades de contagio. Los profesionales de la salud solemos trabajar 24 x 7.¿Porque no se los vacunó 24 x7?



Siendo la Ciudad de Buenos Aires un territorio bastante pequeño en relación al resto de las 23 provincias del país, y teniendo (como dijo el propio ministro de Salud de la ciudad, Fernán Quirós) una concentración grande de hospitales y centros de salud no se entiende cómo no han terminado de vacunar a los profesionales de la salud de los Hospitales donde reciben pacientes con posibilidad de padecer Covid 19. La concentración si bien significa "gran cantidad" también significa "facilidad operativa", justamente por la concentración en lugares, posibilidades de acceso y aplicabilidad, etc. Muy fácil de organizar.

La Ciudad ha convocado a los profesionales de la salud independientes en forma paralela para ser vacunados en River Plate (dicho sea de paso en una página web y teléfono que funcionaba muy mal y se llevó todos los epítetos existentes) antes de haber terminado de vacunar a los profesionales que tienen contacto directo y están en la trinchera de esta guerra. Si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hubiera hecho un registro pormenorizado de los profesionales independientes preguntando si trabajaban con pacientes en forma presencial o estaban jubilados, o trabajaban a distancia durante la pandemia y hubieran buscado y consignado las enfermedades preexistentes, edades, etc, la vacunación hubiera sido realizada con criterio epidemiológico y no político-electoral, estos médicos que hoy debemos lamentar sus pérdidas posiblemente -habría que remarcar, seguramente- estarían vivos. Muchos de estos profesionales independientes han atendido por Zoom o por teléfono durante la pandemia, son gente de diferentes edades y algunxs jóvenes ¿Qué necesidad había de vacunarlos antes de que los que están en una guardia? También vacunaron administrativos de centros médicos que trabajan desde sus casas como en un call center. Es inaudito, privilegiaron a muchos trabajadores de la salud que no tenían ninguna necesidad de estar primeros en la fila de los vacunados; es por ineficiencia o por criterios electorales ¿O por ambas razones? Junto a ese desmanejo de la convocatoria se produjo lo que se conoció como la "privatización de las vacunas". Las vacunas fueron repartidas a instituciones sin tener ningún tipo de control sobre sus aplicaciones (pocas; brilló por su ausencia el PAMI que además de contar con una hiperconcentración de adultos mayores, tiene gente en condiciones de alto riesgo y, además, posibilidades operativas para la vacunación)

Por otra parte, cuando uno mira el Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud de la Nación uno puede ver que si bien el ritmo de vacunación en muchas provincias es muy bueno y en otras no tanto, en la ciudad de Buenos Aires, que tiene concentrada la población en pocos kilómetros cuadrados, como se dijo, su ministro de Salud justificándose se queja de que no tiene vacunas suficientes. Con ese mismo argumento salió Santilli y se sumó a Quirós para explicar las razones de las muertes de estos dos médicos.¿Por qué hay una cantidad de 60.000 a 90.000 vacunas todavía sin aplicar? ¿Por qué no aceleran la vacunación? ¿Por qué no se vacuna los fines de semana como se hace en otros lugares del país? ¿No vale la pena el esfuerzo?¿Cómo se explica la ineficiencia en la organización que es ostensible a esta altura de la situación? Cuando algunos piensan, entre ellos también ciertos profesionales de la salud, sus organizaciones, que ahora callan pero que han colaborado en la indefensión de la población y especialmente de sus propios compañeros, dejando deslizar que la mentira, el ocultamiento, incluso la hipocresía, son solo formas, estilos, picardías políticas, tienen que hacerse cargo también de las consecuencias trágicas de este manejo que reúne todos los ingredientes de muertes anunciadas total y absolutamente evitables. Absurdas. Y vienen más. No naturalicemos este tipo de política ¿Quién responde por esas muertes evitables?

+ Médica ginecóloga, especialista en medicina familiar. MN: 41804