El escándalo de las vacunas en Corrientes: después del infarto y el choque, piden la renuncia del ministro

En Corrientes, tras descubrirse que el ministro de Salud, Ricardo Cardozo, estaba trasladando vacunas contra la covid-19 en su auto particular cuando sufrió un infarto y chocó, legisladores nacionales y provinciales denunciaron que las 900 dosis de la Sputnik V habían sido transportadas "sin ningún tipo de documentación, ni protocolos sanitarios, ni de seguridad" y exigieron la renuncia de Cardozo. El gobierno provincial, sin embargo, ratificó en su cargo al funcionario, que actualmente se encuentra hospitalizado, y aseguró que "no se va a echar a un ministro porque tuvo un infarto".

"Expresamos nuestra alarma y preocupación por el episodio protagonizado por el ministro de Salud Pública de la Provincia, Ricardo Cardozo, quien tras chocar con el vehículo particular en el que viajaba se descubrió que transportaba un lote de 900 vacunas anti covid-19. Con sorpresa observamos que la medicina no poseía ningún tipo de registro por lo que requerimos informes técnicos y oficiales al Poder Ejecutivo Provincial, sobre la distribución de todas las vacunas contra el covid-19 enviadas por el gobierno nacional", señaló el Frente de Todos Corrientes, a través de un comunicado firmado por todes les senadores y diputades nacionales y provinciales correntinos. En el documento, además de exigir la renuncia del ministro, les legisladores le solicitaron al gobernador Gustavo Valdés un informe oficial sobre "el destino del lote de vacunas encontradas en el rodado particular en el que viajaba el ministro Cardozo".

"El ministro trasladó en su auto particular 900 vacunas sin ningún tipo de protocolo ni logística. El 28 de diciembre se firmó un convenio entre el gobierno de la Provincia y la Droguería del Sud S.A. en el que se definió que se gastaría una determinada cantidad de dinero para que la droguería hiciera el acopio, distribución y logística de las vacunas, ¿para qué se contrató una empresa si después cualquiera iba a poder moverlas en su auto como si nada?", cuestionó el diputado nacional del Frente de Todos en Corrientes José Aragón, en diálogo con PáginaI12. "Lo que hizo el ministro incurre en incumplimiento de deberes de un funcionario público porque esa vacuna tiene que mantener una cadena de frío de menos de 18 grados que, lógicamente, es muy difícil de mantener en una camioneta, y más si tenemos en cuenta la temperatura de Corrientes y el que el trayecto de la capital a Goya es de más de 200 kilómetros", agregó Aragón, justificando así el pedido de renuncia contra Ricardo Cardozo.

"No se va a echar a un ministro porque tuvo un infarto", respondió el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Consultado por el futuro de Cardozo durante una conferencia de prensa, el mandatario argumentó que las 900 dosis que habían viajado en el auto del funcionario para llegar a la localidad de Goya lo habían hecho "en perfectas condiciones" y lo ratificó en su cargo. "Estaba todo en regla. El ministro tenía que viajar a Goya porque había una reunión del Comité de Crisis debido a que la localidad había pasado de fase 5 a fase 3. Y, como había que llevar las vacunas que había dejado el gobierno nacional, decidieron llevarlas ellos personalmente en los autos oficiales. Las cajas viajaron selladas, respetando los protocolos, y mantuvieron su cadena de frío, si no no se hubieran podido aplicar hoy", explicaron fuentes del gobierno correntino a este diario.

En efecto, las 900 dosis de Sputnik V que fueron trasladadas comenzaron a ser inoculadas en las últimas horas en el Hospital Zonal de Goya. Según la explicación oficial, no era necesario un vehículo refrigerado para efectuar el traslado, ya que las dosis habían viajado selladas con hielo seco. "No hay nada para investigar porque no hubo delito. No se perdió ni una sola vacuna", destacaron desde el entorno de Valdés.

"A nosotros no nos han presentado ninguna documentación. Hicimos un pedido de informes por parte del bloque del Frente de Todos en la Legislatura y no hemos tenido ninguna respuesta oficial. Por otro lado, el manual del vacunador que fue expedido por el Ministerio de Salud de la Nación hacia todos los ministerios sostiene que las vacunas no pueden ser trasladadas en cualquier móvil, sino que estos tienen que estar acondicionados debidamente. Nosotros no tenemos ninguna duda: esas vacunas fueron trasladas de manera indebida", sostuvo Aragón, y se mostró indignado por las recriminaciones de Gustavo Valdés contra la oposición debido al estado de salud de Cardozo tras el accidente. "El gobernador dice que somos unos miserables porque el ministro tuvo un infarto. Nosotros no estamos discutiendo el padecimiento del ministro, lo que sostenemos es que hubo una acción previa en la que el ministro trasladó irresponsablemente 900 vacunas en su auto", denunció. "Es lamentable que el ministro haya tenido un accidente, pero insistimos en que las vacunas deberían trasladarse de manera segura según un protocolo. Estamos muy preocupados porque hace un tiempo que el gobierno viene manejando a piacere la logística de la vacunación", agregó la senadora nacional Ana Almirón.